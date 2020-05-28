Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon

ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп раньше своего супруга прокомментировала в Twitter отмену в среду запуска космического корабля Crew Dragon.
Дональд Трамп, который вместе с ней посетил в этот день мыс Канаверал, чтобы наблюдать за запуском, вообще за весь день ограничился всего одним твитом про это событие, ретвитнув ссылку НАСА на прямую трансляцию. При этом тема освоения космоса является одним из его приоритетов: именно Трамп поставил задачу к 2024 году высадиться на Луну, а потом работать над полетом к Марсу. Также при нем было создано отдельное Космической командование Вооруженных сил США.
Пока шла предстартовая подготовка, он осмотрел капсулу "Орион" и встретился с главой НАСА Джимом Брайденстайном, основателем компании SpaceX Илоном Маском, вице-президентом Майком Пенсом и другими.
Менее чем за 20 минут до старта он был отменен из-за погодных условий. Трамп после этого покинул космодром, не пообщавшись с прессой.
Следующая попытка будет осуществлена 30 мая.