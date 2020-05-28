Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

"Изменчивость погоды впечатляет. До конца недели будет 20-23 градуса в центре Европейской России, но прямо с 1 июня опять понижение температуры. Оно связано с тем, что на среднем уровне тропосферы по прогнозу располагается гребень высокого давления, по восточной периферии этого гребня будет опускаться на Европейскую Россию очень холодный воздух из Арктики", - сказал синоптик.