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2020-05-28T03:04
https://ria.ru/20200528/1572090596.html
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
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РИА Новости

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

00:20 28.05.2020 (обновлено: 03:04 28.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В первый летний день температура в Европейской России резко снизится на восемь-девять градусов, на пару дней раньше такие же рекордные похолодания придут в Сибирь, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Изменчивость погоды впечатляет. До конца недели будет 20-23 градуса в центре Европейской России, но прямо с 1 июня опять понижение температуры. Оно связано с тем, что на среднем уровне тропосферы по прогнозу располагается гребень высокого давления, по восточной периферии этого гребня будет опускаться на Европейскую Россию очень холодный воздух из Арктики", - сказал синоптик.

По его словам, заморозков не ожидается, однако температура упадет до 12-15 градусов. Такая погода, уточнил Вильфанд, продержится несколько дней.
Кроме того, резко понизится температура в ближайшие дни в Красноярском крае и в Иркутской области. Она будет на четыре-шесть градусов ниже нормы, а в Новосибирской, Омской областях - на два градуса ниже нормы.
"Резкая смена температуры произойдет в Якутии. Вчера еще было 25-26 градусов, но вторжение холодных масс приведет к снижению температуры на 10-15 градусов", - уточнил Вильфанд.
По прогнозам синоптика, тепло останется только на Урале.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
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Обсудить 8
РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
Популярные комментарии
Ты только сегодня июльскую жару обещал! это было в обед, прошло 12 часов и бац- похолодание, ну нормально, че.. может вас пора заменить алгоритмом? алгоритму зарплата и помещение не нужно
28 мая, 00:24
НЕНиколай Ефимов
2340001
Вильфанд вообще своей непосредственной работой занимается или только интервью дает с прогнозами, которые противоречат друг другу по пять раз в день?
28 мая, 00:35
Александр Евдокимов
2110100
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