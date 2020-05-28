Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-28T00:31
https://ria.ru/20200528/1572090560.html
Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
https://cdn25.img.ria.ru/images/147595/15/1475951553_0:223:2852:1827_1036x0_80_0_0_0d39b6766989bfcb7dee0393321a3dbb.jpg
РИА Новости

Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке

00:31 28.05.2020
722
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Здание Счетной Палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Счетная палата РФ выявила проблемы в нормативно-правовой и в управленческой сферах геологической отрасли, говорится в отчете ведомства.
"Регуляторная основа развития МСБ (минерально-сырьевой базы - ред.) РФ не отвечает в полной мере современным требованиям восстановления и рационального использования природных ресурсов, технологическим условиям пользования недрами", - сообщила Счетная палата. В частности, не приняты федеральные законы и подзаконные акты, направленные на совершенствование действующей системы лицензирования в области недропользования, стимулирования освоения трудноизвлекаемых запасов, а также использования отходов недропользования, сообщила СП.
Также ведомство считает, что недостаточная изученность недр уже в среднесрочной перспективе может выступить сдерживающим фактором экономического развития страны и обеспечения нацбезопасности. В отчете сообщается, что условия для привлечения частных инвестиций в геологическое изучение недр ранних стадий не созданы. "Так, препятствием для привлечения инвестиций на поиски месторождений стратегических видов полезных ископаемых являются ограничения, связанные с засекречиванием значительной части созданных в период СССР геологических отчетов, тематика которых в настоящее время является открытой", - отмечается в материале.
Ттигр
26 мая, 11:29
Greenpeace выступила против геологоразведки под Хабаровском из-за тигров
Кроме того, общий объем финансирования работ на геологическое изучение и воспроизводство МСБ в 2015–2019 годы составил 1,84 триллиона рублей, 90% которых составляют средства недропользователей. Объема бюджетного финансирования отрасли недостаточно для формирования "поискового задела", отмечает СП.
В целях обеспечения воспроизводства МСБ и повышения инвестиционной привлекательности геологоразведки, СП предложила применить ряд мер: выработать меры господдержки, включая механизмы, обеспечивающие доступность финансовых ресурсов с целью внедрения в ГРР юниорного движения с учетом международного опыта; пересмотреть ограничения, сдерживающие распространение "заявительного принципа", при предоставлении участков недр; разработать целевой проект с учетом новых технологий в области изучения и рационального недропользования.
Президент России Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи
12 мая, 14:08Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Сечин попросил отложить налоги "Роснефти" по геологоразведке
721010
Обсудить 0
РоссияСчетная палата РФЭкономика
Рекомендуем
Устье Хероты со стороны моря
В Сочи переименовали реку Хероту
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил о штормовых ветрах на Урале
Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев
Куклачев рассказал, что делать с заразившейся коронавирусом кошкой
Вид на Пятницкую башню и Святые ворота Троице-Сергиевой лавры
Умер еще один насельник Троице-Сергиевой лавры
Открытый российский кинофестиваль Кинотавр. День первый
К актрисе из сериала "Ранетки" в дом пытались залезть злоумышленники
Нефтяная качалка
Счетная палата критически оценила ситуацию с добычей нефти и газа
Актриса Настасья Самбурская
Самбурская пожаловалась на "отыгрывающихся" на ней мужчин
Жаркая погода
Климатологи рассказали о температурных аномалиях летом в Сибири
Работа парикмахера
Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских
Салон самолета. Архивное фото
Пилот рассказал, почему телефон во время полета необходимо выключать
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Меркель: санкции против России будут сохраняться без прогресса по Украине
Алексей Пушков
Пушков прокомментировал высказывание Шредера об украинском после
Борис Грызлов
Грызлов предупредил Киев о последствиях попыток изменить "Минск-2"
Дальневосточный леопард Leo 157M
В Приморье автомобилистов предупредили о выходе леопардов на дороги
Эскиз космического корабля Crew Dragon
Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 158 тысяч
06:54Выпущено масштабное обновление для Windows 10
06:53В Приамурье педиатр приняла около ста пациентов до подтверждения COVID-19
06:40Минздрав рассказал о проблемах с первичной медпомощью в России
06:38Синоптики рассказали о двух надвигающихся на Приморье циклонах
06:35В США рассказали, как относятся к работе реактора в Бушере
06:33В Германии за сутки выявили 353 случая COVID-19
06:14Пациенты читинского онкодиспансера с COVID-19 останутся в медучреждении
06:06Великобритания временно закрыла посольство в КНДР
06:02Минздрав изучает вопрос переноса сроков введения маркировки лекарств
06:00Госдеп: Иран вряд ли сможет запустить реактор в Араке в прежнем виде
05:56В Бурятии тушат лесной пожар в болотистой местности
05:54Полиция перекрыла канал поставки наркотиков из Москвы в ДФО
05:52В Японии отложили исследования по размещению наземной системы ПРО
05:37В Приморье сформировали неснижаемый запас лекарств против COVID-19
05:16Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских
05:11Боявшийся остаться без денег муж убил жену с помощью змеи
05:07Сирийцы в Заевфратье попросили Россию чаще привозить гумпомощь
05:05Климатологи рассказали о температурных аномалиях летом в Сибири
05:01В одном из районов Бурятии сняли карантин по COVID-19
Лента новостейМолния