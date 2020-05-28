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2020-05-28T03:09
https://ria.ru/20200528/1572090529.html
Счетная палата критически оценила ситуацию с добычей нефти и газа
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РИА Новости

Счетная палата критически оценила ситуацию с добычей нефти и газа

00:30 28.05.2020 (обновлено: 03:09 28.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти хватит на 35 лет добычи, природного газа - более чем на 50 лет, однако освоение ресурсов сталкивается с инвестиционными рисками и трудностями в их добыче в удаленных регионах страны, говорится материалах Счетной палаты со ссылкой на стратегию развития минерально-сырьевой базы России.
В то же время в документах отмечается, что без учета трудноизвлекаемой нефти, которая составляет 65% всех запасов, этот срок не превышает 20 лет. Ниже оцениваю

"Запасы природного газа имеются на период более 50 лет, однако обеспеченность запасами "сухого газа" существенно ниже", - говорится в отчете СП о результатах экспертно-аналитического мероприятия "Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2015–2019 годах".

В ведомстве также отметили, что уже сегодня прирост запасов газа ниже добычи, а прирост запасов нефти лишь незначительно превышает ее добычу.
Потенциал открытия крупных месторождений в освоенных рудных и нефтегазоносных провинциях фактически исчерпан, констатировали в Счетной палате. При этом ситуация усугубляется высокими рисками инвестирования в развитие нефте- и газодобычи в малоосвоенных регионах страны.
В настоящее время из выявленных в российских недрах 283 видов полезных ископаемых добывается 86, основная добыча приходится на 20% из них, сообщили также в ведомстве.
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РоссияСчетная палата РФНефтьЭкономика
Популярные комментарии
Ну, так надо проводить геологоразведку, разрабатывать новые месторождения и большую часть электроэнергетики постепенно переводить на атом. Только, если нефти хватит на 35 лет, будет ли нынешняя власть этим заниматься? Когда в конце нулевых нефть была по 140 ничего не делали.(
28 мая, 03:47
YSYuri SPb
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