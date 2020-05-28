Новый храм на северо-западе Москвы передали РПЦ

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Храм преподобного Cергия Радонежского в Тушине достроен и передан Русской православной церкви, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Финансово-хозяйственного управления РПЦ.

"Храм преподобного Cергия Радонежского в Тушине (Москва) введен в эксплуатацию. Соответствующие документы Мосгосстройнадзор передал Финансово-хозяйственному управлению Русской православной церкви 25 мая", - сказано в сообщении.

Архитектура храма, по словам авторов сообщения, отсылает "скорее к временам домонгольского церковного зодчества". "Ярким примером такой архитектуры может служить Георгиевский собор в Юрьеве-Польском — жемчужина древнерусской традиции храмостроительства", — сказал настоятель храма протоиерей Глеб Цвиркунов, слова которого приводятся в сообщении.

Храм был заложен в 2014 году — в год 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, "знаменитого русского святого, великого молитвенника и подвижника, собирателя земель русских, духовного наставника и примирителя великих князей и государственных мужей", уточняют в управлении.

Храмовый комплекс состоит из церкви вместимостью 360 человек и приходского дома. Объект возведен в рамках Программы строительства православных храмов в Москве, более известной как программа "200 храмов".

Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась программа "200 храмов", инициирована патриархом Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Ранее священник Александр Волков, руководивший на тот момент пресс-службой патриарха Московского и всея Руси Кирилла, говорил, что новые храмы в Москве переполнены, поэтому в столице будет построено больше храмов, чем предусмотрено "Программой 200". В январе 2019 года советник мэра столицы и патриарха Кирилла по вопросам строительства, депутат Госдумы Владимир Ресин сообщил СМИ, что в Москве уже возводили 232 храмовых комплекса.