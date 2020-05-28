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Религия и мировоззрение
2020-05-28T10:00
https://ria.ru/20200528/1572090482.html
Новый храм на северо-западе Москвы передали РПЦ
https://cdn24.img.ria.ru/images/155110/27/1551102758_0:0:2656:1494_1036x0_80_0_0_3c5bbcd12536c01bd48b42f65fec74f4.jpg
РИА Новости

Новый храм на северо-западе Москвы передали РПЦ

10:00 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПравославный крест в Москве на фоне луны
Православный крест в Москве на фоне луны
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Храм преподобного Cергия Радонежского в Тушине достроен и передан Русской православной церкви, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Финансово-хозяйственного управления РПЦ.
"Храм преподобного Cергия Радонежского в Тушине (Москва) введен в эксплуатацию. Соответствующие документы Мосгосстройнадзор передал Финансово-хозяйственному управлению Русской православной церкви 25 мая", - сказано в сообщении.
Архитектура храма, по словам авторов сообщения, отсылает "скорее к временам домонгольского церковного зодчества". "Ярким примером такой архитектуры может служить Георгиевский собор в Юрьеве-Польском — жемчужина древнерусской традиции храмостроительства", — сказал настоятель храма протоиерей Глеб Цвиркунов, слова которого приводятся в сообщении.
Храм был заложен в 2014 году — в год 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, "знаменитого русского святого, великого молитвенника и подвижника, собирателя земель русских, духовного наставника и примирителя великих князей и государственных мужей", уточняют в управлении.
Храмовый комплекс состоит из церкви вместимостью 360 человек и приходского дома. Объект возведен в рамках Программы строительства православных храмов в Москве, более известной как программа "200 храмов".
Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась программа "200 храмов", инициирована патриархом Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Ранее священник Александр Волков, руководивший на тот момент пресс-службой патриарха Московского и всея Руси Кирилла, говорил, что новые храмы в Москве переполнены, поэтому в столице будет построено больше храмов, чем предусмотрено "Программой 200". В январе 2019 года советник мэра столицы и патриарха Кирилла по вопросам строительства, депутат Госдумы Владимир Ресин сообщил СМИ, что в Москве уже возводили 232 храмовых комплекса.
По данным Финансово-хозяйственного управления РПЦ, в начале 1990-х годов в столице было 254 храма и часовни, в 2000 году - 519, а в 2020-м - более 1100. Как отмечается, многие храмы Программы возводятся в память утраченных святынь, иногда на том же месте.
Купола
25 мая, 23:21Религия и мировоззрение
РПЦ: строительство храма Александра Невского в Москве приостановлено
8000042
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Религия и мировоззрениеРелигияСергий РадонежскийНовости - Религия и мировоззрениеМосгосстройнадзорРусская православная церковьГосдума РФВладимир РесинАлександр Волков (политик)МоскваЮрьев-ПольскийОбщество
Популярные комментарии
Не понимаю людей, которые ставят дизлайки. Что вас возмущает? Дом молитвы, построенный для прихожан, передаётся прихожанам, которые его долго ждали. Это не попы наживаются, как читаете вы наверняка православиефобскую пропаганду, а народ радуется получением просимого.
28 мая, 17:30
Странник Владимир
0820123
Меня удивил один таксист, который, как выяснилось после, является ярым коммунистом (после чего я перестал удивляться), который сказал, что в каждом городе достаточно одной церкви, хотя вначале кричал, что лучше вообще бы храмы не строили, на которых "попы наживаются". Не понимали и не хотят понимать подверженные православиефобской пропаганде люди, что храмы строются не для попов, а для православного народа, который по многочисленности не может иметь один храм на город. Абсурдность логики безбожников меня печалит. Вроде своими умозаключениями борются за правду, как им кажется, а борются ложью против народа.
28 мая, 17:37
Странник Владимир
0500218
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