"Вы что, его убили?" Почему американский город захлестнули протесты

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Софья Мельничук. Почти восемь минут полицейский прижимает коленкой к асфальту голову афроамериканца, он кричит, что уже не может дышать, и наконец затихает — эта видеозапись облетела интернет и вызвала волну негодования. Тот человек скончался. На улицах Миннеаполиса в штате Миннесота, где произошел инцидент, начались протесты, столкновения с полицией. Люди требуют: "Прекратите убивать чернокожих!"

Цвет кожи как смертный приговор

Очевидцы, снявшие видео, просили полицейских отпустить задержанного, но безуспешно. Афроамериканец кричал, что ему больно, и плакал. Спустя какое-то время перестал шевелиться. "Он же, черт возьми, не двигается! Слезьте с него! Вы что, его убили?" — слышно за кадром.

Новость облетела город в считанные часы. Ни угроза заражения, ни предписания властей сидеть дома не остановили возмущенных людей.

Во вторник, 26 мая, протестующие устроили шествие к полицейскому департаменту Миннеаполиса. Самые агрессивные забрасывали стражей порядка бутылками и камнями. Те ответили слезоточивым газом.

Протесты продолжились на следующий день, а один человек стал жертвой стрельбы. Огонь открыл владелец ломбарда, оказавшегося в гуще событий, сообщила местная газета Star Tribune . По его словам, сделать это пришлось, когда смутьяны начали рушить и грабить магазины на своем пути.

Четверых полицейских, участвовавших в задержании афроамериканца, которого, как выяснилось, звали Джордж Флойд, уволили. ФБР проводит расследование. Произошедшее объясняют так: сотрудники выехали на вызов о подлоге платежного чека, и Флойд, находившийся в машине, показался им подозрительным. Выходить из автомобиля он якобы не хотел, сопротивлялся. Тогда на него надели наручники, после чего у Флойда, как предполагается, началась "стрессовая реакция". Но причину смерти еще предстоит установить.

Мэр города Джейкоб Фрай принес соболезнования близким Флойда и раскритиковал действия сотрудников органов правопорядка: "Методы (полиции), которые мы увидели, недопустимы. Когда вы слышите, что кто-то просит о помощи, вы должны помочь. Офицеры не продемонстрировали элементарнейшей человеческой реакции. Это ужасно. Быть чернокожим в США не должно означать смертный приговор".

© AFP 2020 / Getty Images/Stephen Maturen Демонстрация против убийства Джорджа Флойда полицейскими у здания 3-го полицейского участка в Миннеаполисе, США © AFP 2020 / Getty Images/Stephen Maturen Демонстрация против убийства Джорджа Флойда полицейскими у здания 3-го полицейского участка в Миннеаполисе, США

Скандал за скандалом

Совсем недавно в стране гремела другая история. Погиб чернокожий в штате Джорджия.

Ахмад Арбери, бывшая звезда школьной команды американского футбола, 23 февраля вышел на пробежку в округе Глинн. Преодолев несколько километров, он оказался в районе Сатилла Шор, где в основном живут белые. Там его увидел 64-летний Грегори Макмайкл. Он решил, что бегун — подозреваемый в двух недавних грабежах. Поэтому Макмайкл вернулся домой, взял оружие, позвал 34-летнего сына Трэвиса, они сели в пикап и начали погоню. Дело в том, что в штате Джорджия возможен так называемый гражданский арест без участия полиции, если житель заподозрит кого-то в совершении преступления или попытке бегства.

Как рассказал впоследствии полиции Макмайкл-старший, они пытались поговорить с Арбери, но тот не останавливался. Тогда отец и сын преградили ему дорогу автомобилем. Молодой человек побежал в обратном направлении. Его нагнали, Трэвис вышел из машины с охотничьим ружьем. Выстрелил, потому что Арбери, по словам Грегори Макмайкла, напал на его сына.

© AFP 2020 / Getty Images/Stephen Maturen Демонстрация против убийства Джорджа Флойда полицейскими у здания 3-го полицейского участка в Миннеаполисе, США © AFP 2020 / Getty Images/Stephen Maturen Демонстрация против убийства Джорджа Флойда полицейскими у здания 3-го полицейского участка в Миннеаполисе, США

На ролике с места событий, который сделал сосед Макмайклов Уильям Брайан, видно, как чернокожий борется с вооруженным мужчиной. Затем слышны три выстрела, но деталей не разглядеть. Медики сообщили, что Арбери получил две пули в грудь и одну в руку. Следов алкоголя или наркотиков в его крови не обнаружили.

Общественность возмутилась не только убийством, но и тем, что подозреваемых не могли найти несколько месяцев. Макмайклов арестовали только в начале мая. Кроме того, оказалось, что Грегори раньше работал полицейским, а также следователем в окружной прокуратуре и ушел в отставку в 2019 году.

Семья Арбери рассматривает это дело именно как преступление на почве ненависти.

Потому что ты черный

Сообщения о том, что полицейские применяют силу против безоружных афроамериканцев, появляются регулярно и каждый раз вызывают горячие дискуссии.

В конце 2019-го в Алабаме обвинительный приговор вынесли 26-летнему белому полицейскому — двумя годами ранее он убил безоружного чернокожего. По словам осужденного, погибший пытался сбежать во время ночного обыска. Полицейский ударил его электрошокером и выстрелил семь раз.

В марте 2018-го в Сакраменто полицейские заметили, как афроамериканец разбил окно и кинулся в соседний двор. Его догнали, велели поднять руки. Один из стражей порядка закричал "Пушка, пушка, пушка!" и начал стрелять.

За пистолет в руках подозреваемого приняли мобильный телефон. Семья погибшего полицейским не верит, потому что его убили во дворе дома родной бабушки, которую он приехал проведать.

Еще один популярный сюжет американских новостей — о том, как белые вызывают полицию, просто увидев чернокожего. Оперативникам приходится выезжать на вызовы о "подозрительно" бегущих, плавающих в бассейне или готовящих барбекю афроамериканцах. Так, 26 мая белая жительница Нью-Йорка позвонила по номеру 911 после того, как чернокожий посетитель Центрального парка попросил ее пристегнуть собаку к поводку.

По данным соцопросов PEW Research Center , 84 процента взрослых афроамериканцев считают, что полиция относится к ним предвзято. С этим согласны и 63 процента белых респондентов. Каждый второй чернокожий говорит, что полицейские останавливали его без причины. Опасную тенденцию признают и стражи порядка из афроамериканцев.