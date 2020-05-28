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2020-05-28T13:01
https://ria.ru/20200528/1572085511.html
"Вы что, его убили?" Почему американский город захлестнули протесты
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РИА Новости

"Вы что, его убили?" Почему американский город захлестнули протесты

08:00 28.05.2020 (обновлено: 13:01 28.05.2020)
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© REUTERS / Eric MillerПротест на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе, США
Протест на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе, США
© REUTERS / Eric Miller
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Софья Мельничук. Почти восемь минут полицейский прижимает коленкой к асфальту голову афроамериканца, он кричит, что уже не может дышать, и наконец затихает — эта видеозапись облетела интернет и вызвала волну негодования. Тот человек скончался. На улицах Миннеаполиса в штате Миннесота, где произошел инцидент, начались протесты, столкновения с полицией. Люди требуют: "Прекратите убивать чернокожих!"

Цвет кожи как смертный приговор

Очевидцы, снявшие видео, просили полицейских отпустить задержанного, но безуспешно. Афроамериканец кричал, что ему больно, и плакал. Спустя какое-то время перестал шевелиться. "Он же, черт возьми, не двигается! Слезьте с него! Вы что, его убили?" — слышно за кадром.
Новость облетела город в считанные часы. Ни угроза заражения, ни предписания властей сидеть дома не остановили возмущенных людей.
Во вторник, 26 мая, протестующие устроили шествие к полицейскому департаменту Миннеаполиса. Самые агрессивные забрасывали стражей порядка бутылками и камнями. Те ответили слезоточивым газом.
Протесты продолжились на следующий день, а один человек стал жертвой стрельбы. Огонь открыл владелец ломбарда, оказавшегося в гуще событий, сообщила местная газета Star Tribune. По его словам, сделать это пришлось, когда смутьяны начали рушить и грабить магазины на своем пути.
Четверых полицейских, участвовавших в задержании афроамериканца, которого, как выяснилось, звали Джордж Флойд, уволили. ФБР проводит расследование. Произошедшее объясняют так: сотрудники выехали на вызов о подлоге платежного чека, и Флойд, находившийся в машине, показался им подозрительным. Выходить из автомобиля он якобы не хотел, сопротивлялся. Тогда на него надели наручники, после чего у Флойда, как предполагается, началась "стрессовая реакция". Но причину смерти еще предстоит установить.
Мэр города Джейкоб Фрай принес соболезнования близким Флойда и раскритиковал действия сотрудников органов правопорядка: "Методы (полиции), которые мы увидели, недопустимы. Когда вы слышите, что кто-то просит о помощи, вы должны помочь. Офицеры не продемонстрировали элементарнейшей человеческой реакции. Это ужасно. Быть чернокожим в США не должно означать смертный приговор".
© AFP 2020 / Getty Images/Stephen MaturenДемонстрация против убийства Джорджа Флойда полицейскими у здания 3-го полицейского участка в Миннеаполисе, США
Демонстрация против убийства Джорджа Флойда полицейскими у здания 3-го полицейского участка в Миннеаполисе, США
© AFP 2020 / Getty Images/Stephen Maturen
Демонстрация против убийства Джорджа Флойда полицейскими у здания 3-го полицейского участка в Миннеаполисе, США

Скандал за скандалом

Совсем недавно в стране гремела другая история. Погиб чернокожий в штате Джорджия.
Ахмад Арбери, бывшая звезда школьной команды американского футбола, 23 февраля вышел на пробежку в округе Глинн. Преодолев несколько километров, он оказался в районе Сатилла Шор, где в основном живут белые. Там его увидел 64-летний Грегори Макмайкл. Он решил, что бегун — подозреваемый в двух недавних грабежах. Поэтому Макмайкл вернулся домой, взял оружие, позвал 34-летнего сына Трэвиса, они сели в пикап и начали погоню. Дело в том, что в штате Джорджия возможен так называемый гражданский арест без участия полиции, если житель заподозрит кого-то в совершении преступления или попытке бегства.
Как рассказал впоследствии полиции Макмайкл-старший, они пытались поговорить с Арбери, но тот не останавливался. Тогда отец и сын преградили ему дорогу автомобилем. Молодой человек побежал в обратном направлении. Его нагнали, Трэвис вышел из машины с охотничьим ружьем. Выстрелил, потому что Арбери, по словам Грегори Макмайкла, напал на его сына.
© AFP 2020 / Getty Images/Stephen MaturenДемонстрация против убийства Джорджа Флойда полицейскими у здания 3-го полицейского участка в Миннеаполисе, США
Демонстрация против убийства Джорджа Флойда полицейскими у здания 3-го полицейского участка в Миннеаполисе, США
© AFP 2020 / Getty Images/Stephen Maturen
Демонстрация против убийства Джорджа Флойда полицейскими у здания 3-го полицейского участка в Миннеаполисе, США
На ролике с места событий, который сделал сосед Макмайклов Уильям Брайан, видно, как чернокожий борется с вооруженным мужчиной. Затем слышны три выстрела, но деталей не разглядеть. Медики сообщили, что Арбери получил две пули в грудь и одну в руку. Следов алкоголя или наркотиков в его крови не обнаружили.
Общественность возмутилась не только убийством, но и тем, что подозреваемых не могли найти несколько месяцев. Макмайклов арестовали только в начале мая. Кроме того, оказалось, что Грегори раньше работал полицейским, а также следователем в окружной прокуратуре и ушел в отставку в 2019 году.
Семья Арбери рассматривает это дело именно как преступление на почве ненависти.

Потому что ты черный

Сообщения о том, что полицейские применяют силу против безоружных афроамериканцев, появляются регулярно и каждый раз вызывают горячие дискуссии.
В конце 2019-го в Алабаме обвинительный приговор вынесли 26-летнему белому полицейскому — двумя годами ранее он убил безоружного чернокожего. По словам осужденного, погибший пытался сбежать во время ночного обыска. Полицейский ударил его электрошокером и выстрелил семь раз.
В марте 2018-го в Сакраменто полицейские заметили, как афроамериканец разбил окно и кинулся в соседний двор. Его догнали, велели поднять руки. Один из стражей порядка закричал "Пушка, пушка, пушка!" и начал стрелять.
За пистолет в руках подозреваемого приняли мобильный телефон. Семья погибшего полицейским не верит, потому что его убили во дворе дома родной бабушки, которую он приехал проведать.
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Еще один популярный сюжет американских новостей — о том, как белые вызывают полицию, просто увидев чернокожего. Оперативникам приходится выезжать на вызовы о "подозрительно" бегущих, плавающих в бассейне или готовящих барбекю афроамериканцах. Так, 26 мая белая жительница Нью-Йорка позвонила по номеру 911 после того, как чернокожий посетитель Центрального парка попросил ее пристегнуть собаку к поводку.
По данным соцопросов PEW Research Center, 84 процента взрослых афроамериканцев считают, что полиция относится к ним предвзято. С этим согласны и 63 процента белых респондентов. Каждый второй чернокожий говорит, что полицейские останавливали его без причины. Опасную тенденцию признают и стражи порядка из афроамериканцев.
С другой стороны, по статистике, насильственные преступления и преступления с использованием огнестрельного оружия действительно почти в два раза чаще совершают чернокожие. Протестующие в Миннеаполисе предлагают смотреть на проблему шире и менять саму систему правосудия. Иначе, как и сказал мэр этого города, цвет кожи останется приговором для подозреваемого.
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ФБРСШАМиннесотаВ мире
Популярные комментарии
Смотрел я видио с этими черными и их задержанием. Ему голову прижимают потому, что он сопротивляется аресту и пытается ударить полицейских. Если бы спокойно сел в машину и проследовал в участок никто бы пальцем его не тронул. Черный в США бракованный народ в прямом смысле этого слова. Ничего не хотят делать только воруют и грабят , а когда их пытаются арестовать за совершенные преступления, они дерутся с полицией до последнего пока сами не погибнут .
28 мая, 09:42
freizdorf
68522478
Демократия в действии
28 мая, 09:11
Дмитрий Донской
6230019
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