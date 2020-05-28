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Культура
2020-05-28T00:04
https://ria.ru/20200528/1572085264.html
Что смотреть онлайн 28 мая. Расписание трансляций
https://cdn24.img.ria.ru/images/23159/51/231595152_0:293:3033:1999_1036x0_80_0_0_dfb06f228a2631e753904d838d8f6eaf.jpg
РИА Новости

Что смотреть онлайн 28 мая. Расписание трансляций

00:00 28.05.2020 (обновлено: 00:04 28.05.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПресс-показ спектакля "Бешеные деньги" в Театре имени А. Пушкина
Пресс-показ спектакля Бешеные деньги в Театре имени А. Пушкина
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Сегодня в Метрополитен-опере можно услышать как поет молодой Пласидо Доминго, в Пермском театре оперы и балета выступает оркестр musicAeterna, в МДТ – Театре Европы показывают "Чайку". Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.

Утро

С 2:30 (28 мая) до 1:30 (29 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна запись 1980 года "Манон Леско" Джакомо Пуччини. Режиссер Джан Карло Менотти, дирижер Джеймс Ливайн. В ролях: Рената Скотто, Пласидо Доминго, Пабло Эльвира.
В 11:00 Владимирский областной театр кукол приглашает на спектакль "Бармалей" по мотивам сказок Чуковского. Постановка Владислава Костина.

День

В 13:00 на XXVII Пушкинском театральном фестивале Новокузнецкий драматический театр повторит "Пиковую даму" по повести Пушкина. Режиссер Андрей Сидельников.
В 15:00 в проекте "Большие гастроли-онлайн" Московский детский камерный театр кукол начнет прямую трансляцию "Стойкого оловянного солдатика" по сказке Андерсена. Режиссер Валерий Баджи.
© предоствлено пресс-службой проекта "Большие гастроли"Сцена из спектакля "Стойкий оловянный солдатик" Московского детского камерного театра кукол
Сцена из спектакля Стойкий оловянный солдатик Московского детского камерного театра кукол
© предоствлено пресс-службой проекта "Большие гастроли"
Сцена из спектакля "Стойкий оловянный солдатик" Московского детского камерного театра кукол
В 15:00 питерский ТЮЗ имени Брянцева покажет "Плыл кораблик белопарусный" по мотивам северных сказок Бориса Шергина. Постановка Марии Критской.
В 16:00 детский музыкальный театр имени Наталии Сац проведет на своем YouTube-канале показ спектакля "Гадкий утенок" по сказке Андерсена на музыку Михаила Броннера. Автор либретто Роксана Сац, режиссер Георгий Исаакян. Спектакль — лауреат премии "Звезда театрала".
В 16:00 в Электротеатре Станиславский покажут фильм-спектакль 2009 года "Фауст. Шестая Регенерация" из архива Бориса Юхананова. Спектакль "Фауст" (1999) стал результатом работы Лаборатории игровых структур, которую вместе с Юханановым вел актер и режиссер Игорь Яцко.
В 17:00 пермский Театр-Театр покажет спектакль "Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес" по роману Дюма на музыку Лоры Квинт. Постановка Бориса Мильграма.
В 18:00 московский Театр имени Пушкина представит запись спектакля "Бешеные деньги" по пьесе Александра Островского. Режиссер Роман Козак. В ролях: Вера Алентова, Николай Фоменко, Иван Ургант, Александра Урсуляк.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Вера Алентова (Надежда Петровна Чебоксарова) и Николай Фоменко (Григорий Борисович Кучумов) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Бешеные деньги" в Театре имени А. Пушкина.

Актеры Вера Алентова и Николай Фоменко в спектакле Бешеные деньги в Театре имени А. Пушкина
1 из 7

Вера Алентова (Надежда Петровна Чебоксарова) и Николай Фоменко (Григорий Борисович Кучумов) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Бешеные деньги" в Театре имени А. Пушкина.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Иван Ургант (Савва Геннадич Васильков) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Бешеные деньги" в Театре имени А. Пушкина.

Пресс-показ спектакля Бешеные деньги в Театре имени А. Пушкина
2 из 7

Иван Ургант (Савва Геннадич Васильков) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Бешеные деньги" в Театре имени А. Пушкина.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Вера Алентова в роли Надежды Петровны Чебоксаровой и Александра Урсуляк в роли Лидии Юрьевны в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Бешеные деньги" в Театре имени А. Пушкина.

Вера Алентова в спектакле Бешеные деньги в Театре имени А. Пушкина
3 из 7

Вера Алентова в роли Надежды Петровны Чебоксаровой и Александра Урсуляк в роли Лидии Юрьевны в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Бешеные деньги" в Театре имени А. Пушкина.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

Виктор Вержбицкий в роли Ивана Петровича Телятева, Николай Фоменко в роли Григория Борисовича Кучумова и Борис Дъяченко в роли Егора Дмитрича Глумова в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Бешеные деньги" в Театре имени А. Пушкина.

Пресс-показ спектакля Бешеные деньги в Театре имени А. Пушкина
4 из 7

Виктор Вержбицкий в роли Ивана Петровича Телятева, Николай Фоменко в роли Григория Борисовича Кучумова и Борис Дъяченко в роли Егора Дмитрича Глумова в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Бешеные деньги" в Театре имени А. Пушкина.

© РИА Новости / Константин Чалабов
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Вера Алентова (Надежда Петровна Чебоксарова) и Николай Фоменко (Григорий Борисович Кучумов) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Бешеные деньги" в Театре имени А. Пушкина.

Актеры Вера Алентова (Надежда Петровна Чебоксарова) и Николай Фоменко (Григорий Борисович Кучумов) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского Бешеные деньги в Театре имени А. Пушкина.
5 из 7

Вера Алентова (Надежда Петровна Чебоксарова) и Николай Фоменко (Григорий Борисович Кучумов) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Бешеные деньги" в Театре имени А. Пушкина.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

Иван Ургант (Савва Геннадич Васильков) и Александра Урсуляк (Лидия Юрьевна) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Бешеные деньги" в Театре имени А. Пушкина.

Пресс-показ спектакля Бешеные деньги в Театре имени А. Пушкина
6 из 7

Иван Ургант (Савва Геннадич Васильков) и Александра Урсуляк (Лидия Юрьевна) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Бешеные деньги" в Театре имени А. Пушкина.

© РИА Новости / Константин Чалабов
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Виктор Вержбицкий (Иван Петрович Телятев), Иван Ургант (Савва Геннадич Васильков), Николай Фоменко (Григорий Борисович Кучумов), Борис Дъяченко (Егор Дмитрич Глумов) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Бешеные деньги" в Театре имени А. Пушкина.

Показ спектакля Бешеные деньги в Театре имени А. Пушкина
7 из 7

Виктор Вержбицкий (Иван Петрович Телятев), Иван Ургант (Савва Геннадич Васильков), Николай Фоменко (Григорий Борисович Кучумов), Борис Дъяченко (Егор Дмитрич Глумов) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Бешеные деньги" в Театре имени А. Пушкина.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
1 из 7

Вера Алентова (Надежда Петровна Чебоксарова) и Николай Фоменко (Григорий Борисович Кучумов) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Бешеные деньги" в Театре имени А. Пушкина.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
2 из 7

Иван Ургант (Савва Геннадич Васильков) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Бешеные деньги" в Театре имени А. Пушкина.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
3 из 7

Вера Алентова в роли Надежды Петровны Чебоксаровой и Александра Урсуляк в роли Лидии Юрьевны в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Бешеные деньги" в Театре имени А. Пушкина.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
4 из 7

Виктор Вержбицкий в роли Ивана Петровича Телятева, Николай Фоменко в роли Григория Борисовича Кучумова и Борис Дъяченко в роли Егора Дмитрича Глумова в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Бешеные деньги" в Театре имени А. Пушкина.

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
5 из 7

Вера Алентова (Надежда Петровна Чебоксарова) и Николай Фоменко (Григорий Борисович Кучумов) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Бешеные деньги" в Театре имени А. Пушкина.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
6 из 7

Иван Ургант (Савва Геннадич Васильков) и Александра Урсуляк (Лидия Юрьевна) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Бешеные деньги" в Театре имени А. Пушкина.

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
7 из 7

Виктор Вержбицкий (Иван Петрович Телятев), Иван Ургант (Савва Геннадич Васильков), Николай Фоменко (Григорий Борисович Кучумов), Борис Дъяченко (Егор Дмитрич Глумов) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Бешеные деньги" в Театре имени А. Пушкина.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вечер

В 19:00 в Яндекс.Эфире начнется трансляция выступления в Пермском театре оперы и балета оркестра musicAeterna под управлением Мартина Зандхоффа. Солируют кларнетист Сергей Елецкий и певица Наталья Кириллова. В программе симфония до минор Йозефа Мартина Крауса и произведения Вольфганга Амадея Моцарта.
В 19:00 МДТ – Театр Европы покажет на своем сайте спектакль "Чайка" по пьесе Антона Чехова. Постановка Льва Додина.
В 19:00 на XXVII Пушкинском театральном фестивале Тюменский большой драматический театр представит "Месяц в деревне" по пьесе Ивана Тургенева. Режиссер Данил Чащин.
В 19:00 театр Ленком представит "Сны господина де Мольера" по пьесе Михаила Булгакова "Кабала святош". Постановка Павла Сафонова. Премьера состоялась в 2017 году.
В 19:00 на сайте московской филармонии пройдет трансляция записи 2017 года концерта Ольги Перетятько (сопрано) в сопровождении Российского национального оркестра под управлением Кристофера Франклина. Ведущий Ярослав Тимофеев. В программе арии из опер Россини.
В 21:00 Венская опера покажет оперу "Тристан и Изольда" Рихарда Вагнера. Режиссер Дэвид МакВикар, дирижер Петер Шнайдер. В ролях: Петер Зайферт, Ирен Теорин, Альберт Домен, Томаш Конечный.
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