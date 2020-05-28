Что смотреть онлайн 28 мая. Расписание трансляций

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Сегодня в Метрополитен-опере можно услышать как поет молодой Пласидо Доминго, в Пермском театре оперы и балета выступает оркестр musicAeterna, в МДТ – Театре Европы показывают "Чайку". Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.