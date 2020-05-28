Бразилия откроет для посещения водопады Игуасу 10 июня

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая – РИА Новости. Бразилия откроет для посещения национальный парк, где расположены знаменитые водопады Игуасу, 10 июня, сообщила администрация природной достопримечательности в Facebook.

Ранее парк был закрыт из-за пандемии коронавируса.

"Национальный парк Игуасу, Три границы (со стороны Бразилии) и Парк птиц начнут работать 10 июня. Для этого будут соблюдаться все меры безопасности с учетом санитарных протоколов, таких как социальная дистанция, измерение температуры", — говорится в сообщении.

Водопады Игуасу расположены на границе Аргентины и Бразилии. Причем, как отмечают туристы, самый красивый вид на каскады открывается со стороны Аргентины. Попасть из бразильской части в аргентинскую внутри самого парка невозможно. Туристам нужно покинуть парк, добраться до границы двух стран, пересечь ее и снова зайти на территорию заповедника, но уже из другой страны.

В небольшом туристическом городе Фос-де-Игуасу, расположенном рядом с парком, есть и другие интересные достопримечательности, например, место, где сходятся границы трех стран – Бразилии, Аргентины и Парагвая. Оттуда открывается завораживающий вид на скрещение рек Игуасу и Парана.