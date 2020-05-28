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Туризм
2020-05-28T11:14
https://ria.ru/20200528/1572081686.html
Бразилия откроет для посещения водопады Игуасу 10 июня
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569519659_0:0:3642:2048_1036x0_80_0_0_ac55ca138e4e89b7cec0f1b48638fbf9.jpg
РИА Новости

Бразилия откроет для посещения водопады Игуасу 10 июня

11:14 28.05.2020
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© Фото : Администрация по управлению национальными парками АргентиныВодопады Игуасу
Водопады Игуасу
© Фото : Администрация по управлению национальными парками Аргентины
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая – РИА Новости. Бразилия откроет для посещения национальный парк, где расположены знаменитые водопады Игуасу, 10 июня, сообщила администрация природной достопримечательности в Facebook.
Ранее парк был закрыт из-за пандемии коронавируса.
"Национальный парк Игуасу, Три границы (со стороны Бразилии) и Парк птиц начнут работать 10 июня. Для этого будут соблюдаться все меры безопасности с учетом санитарных протоколов, таких как социальная дистанция, измерение температуры", — говорится в сообщении.
Водопады Игуасу расположены на границе Аргентины и Бразилии. Причем, как отмечают туристы, самый красивый вид на каскады открывается со стороны Аргентины. Попасть из бразильской части в аргентинскую внутри самого парка невозможно. Туристам нужно покинуть парк, добраться до границы двух стран, пересечь ее и снова зайти на территорию заповедника, но уже из другой страны.
В небольшом туристическом городе Фос-де-Игуасу, расположенном рядом с парком, есть и другие интересные достопримечательности, например, место, где сходятся границы трех стран – Бразилии, Аргентины и Парагвая. Оттуда открывается завораживающий вид на скрещение рек Игуасу и Парана.
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Как отмечает администрация парка Игуасу, в настоящее время Фос-де-Игуасу является одним из самых безопасных мест с эпидемиологической точки зрения. Возобновление жизни города, включая работу отелей, ресторанов и его основных достопримечательностей, будет проходить постепенно – изначально они будут принимать местных граждан и туристов из региона.
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