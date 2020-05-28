Пилот рассказал, почему телефон во время полета необходимо выключать

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Британский пилот рассказал, почему телефон во время авиапутешествия необходимо выключать или переводить в специальный режим, Британский пилот рассказал, почему телефон во время авиапутешествия необходимо выключать или переводить в специальный режим, сообщает Express.

Дело в том, что сигналы мобильных телефонов могут создавать помехи системам навигации самолетов. Переключение аппарата в режим полета, при котором пользователь не может выйти в интернет или позвонить, означает, что любая передача радиочастотного сигнала заблокирована.

"В течение ряда лет было несколько исследований, доказывающих связь использования мобильных телефонов на борту с возникающими неисправностями системы, — рассказал сотрудник авиакомпании. – Хотя технические возможности самолетов улучшились, регулирующие органы очень внимательно относятся к рискам, влияющим на безопасность полета".

Между тем, бывшая стюардесса Бобби Лори, говорит, что помехи из-за работающего смартфона в навигационной системе – редкость. "Такое бывает при использовании определенных моделей или в случае, если мобильным пользуются несколько пассажиров", — утверждает она.