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Туризм
2020-05-28T02:09
https://ria.ru/20200528/1572080689.html
Пилот рассказал, почему телефон во время полета необходимо выключать
https://cdn25.img.ria.ru/images/24763/42/247634294_0:31:600:369_1036x0_80_0_0_e3d4bd530925ad525abf6e69cfe014c0.jpg
РИА Новости

Пилот рассказал, почему телефон во время полета необходимо выключать

02:09 28.05.2020
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© Flickr / caribbСалон самолета. Архивное фото
Салон самолета. Архивное фото
© Flickr / caribb
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Британский пилот рассказал, почему телефон во время авиапутешествия необходимо выключать или переводить в специальный режим, сообщает Express.
Дело в том, что сигналы мобильных телефонов могут создавать помехи системам навигации самолетов. Переключение аппарата в режим полета, при котором пользователь не может выйти в интернет или позвонить, означает, что любая передача радиочастотного сигнала заблокирована.
"В течение ряда лет было несколько исследований, доказывающих связь использования мобильных телефонов на борту с возникающими неисправностями системы, — рассказал сотрудник авиакомпании. – Хотя технические возможности самолетов улучшились, регулирующие органы очень внимательно относятся к рискам, влияющим на безопасность полета".
Между тем, бывшая стюардесса Бобби Лори, говорит, что помехи из-за работающего смартфона в навигационной системе – редкость. "Такое бывает при использовании определенных моделей или в случае, если мобильным пользуются несколько пассажиров", — утверждает она.
Куда чаще разговоры по телефону в небе могут вызвать помехи в акустической системе, то есть мешать сотрудникам общаться друг с другом.
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