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Культура
2020-05-28T06:27
https://ria.ru/20200528/1572079444.html
На Netflix в фильме "Дети шпионов" появилась новая сцена
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РИА Новости

На Netflix в фильме "Дети шпионов" появилась новая сцена

06:27 28.05.2020
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© Dimension Films (2001)Кадр из фильма "Дети шпионов"
Кадр из фильма Дети шпионов
© Dimension Films (2001)
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Жительница Канады Нора Каваллин (@norahcavallin) недавно пересмотрела приключенческий фильм Роберта Родригеса "Дети шпионов" (2001 год) на Netflix, и заметила, что в нем появилась новая сцена, которой раньше не было. Своими наблюдениями она поделилась в TikTok, сообщает BuzzFeed.
"Я видела этот фильм еще в детстве, поэтому прекрасно помню эпизод, где Кармен и Джуни выпрыгивают из самолета в море, а затем надевают маски, чтобы дышать под водой. Потом Кармен говорит: "Вода стала теплее", на что Джуни ей отвечает: "Извините, это я", — объясняет Нора Каваллин.
После канадка продемонстрировала обновленную версию этой сцены. Главные герои оказываются в той же пещере, но среди стаи спящих акул.

"Откуда они здесь? Их никогда не было в "Детях шпионов", — поинтересовалась Нора.

Она оказалась не единственной, кто хорошо запомнил, что этого эпизода не было. В комментариях под видео многие пользователи согласились с ней.
"Может, этот эпизод удалили? Я тоже помню, что он выглядит по-другому", — согласился @danastarrdantouze.
"Мне 26 лет. Акул в "Детях шпионов" не было", — подчеркнула @christina121512.
"Я смотрел этот фильм сотни раз. Сцена с акулами никогда не существовала. Ее не было даже в расширенной версии на кассете", — уверен @wafleman0813.
Но все-таки он частично ошибся. Версия фильма, которую транслировали на стриминговой платформе, действительно более длинная. По информации издания, ее даже показывали в кинотеатрах США в 2001 году.
Сцена с акулами попала бы и в оригинальный фильм, но тогда Роберт Родригес не укладывался в бюджет. После того, как фильм стал хитом, режиссер смог все завершить. Однако эпизод так и не включили в релиз на DVD (на дисках все видели первоначальный вариант), но он был доступен на Blu-ray.
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