На Netflix в фильме "Дети шпионов" появилась новая сцена

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Жительница Канады Нора Каваллин (@norahcavallin) недавно пересмотрела приключенческий фильм Роберта Родригеса "Дети шпионов" (2001 год) на Netflix, и заметила, что в нем появилась новая сцена, которой раньше не было. Своими наблюдениями она поделилась в TikTok, Жительница Канады Нора Каваллин (@norahcavallin) недавно пересмотрела приключенческий фильм Роберта Родригеса "Дети шпионов" (2001 год) на Netflix, и заметила, что в нем появилась новая сцена, которой раньше не было. Своими наблюдениями она поделилась в TikTok, сообщает BuzzFeed.

"Я видела этот фильм еще в детстве, поэтому прекрасно помню эпизод, где Кармен и Джуни выпрыгивают из самолета в море, а затем надевают маски, чтобы дышать под водой. Потом Кармен говорит: "Вода стала теплее", на что Джуни ей отвечает: "Извините, это я", — объясняет Нора Каваллин.

После канадка продемонстрировала обновленную версию этой сцены. Главные герои оказываются в той же пещере, но среди стаи спящих акул.

"Откуда они здесь? Их никогда не было в "Детях шпионов", — поинтересовалась Нора.

Она оказалась не единственной, кто хорошо запомнил, что этого эпизода не было. В комментариях под видео многие пользователи согласились с ней.

"Может, этот эпизод удалили? Я тоже помню, что он выглядит по-другому", — согласился @danastarrdantouze.

"Мне 26 лет. Акул в "Детях шпионов" не было", — подчеркнула @christina121512.

"Я смотрел этот фильм сотни раз. Сцена с акулами никогда не существовала. Ее не было даже в расширенной версии на кассете", — уверен @wafleman0813.

Но все-таки он частично ошибся. Версия фильма, которую транслировали на стриминговой платформе, действительно более длинная. По информации издания, ее даже показывали в кинотеатрах США в 2001 году.