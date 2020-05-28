Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2020-05-28T11:34
https://ria.ru/20200528/1572078171.html
Тяжелобольным людям с COVID-19 помогут "Доноры надежды"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572077304_0:0:3053:1717_1036x0_80_0_0_c7ea4d0fb261ff564895881d342ad67f.jpg
РИА Новости

Тяжелобольным людям с COVID-19 помогут "Доноры надежды"

08:00 28.05.2020 (обновлено: 11:34 28.05.2020)
646
© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник возле постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинский работник возле постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Люди, перенесшие коронавирус, могут помочь другим выздороветь. Как это сделать, подскажет новый раздел на портале "Я дома" — "Доноры надежды".
Кровь и ее компоненты, в том числе плазма, нужны для переливания тяжелобольным пациентам с COVID-19. Плазма выздоровевших людей содержит антитела, помогающие организму бороться с инфекцией. Уже более 670 человек стали донорами в Москве, сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
В разделе подробно и доступно рассказывается, какие правила необходимо соблюдать накануне и в день сдачи крови и какие есть противопоказания. Например, за 48 часов до донации нельзя употреблять алкоголь и препараты, содержащие аспирин и анальгетики. Также лучше отказаться от жирной, жареной и копченой пищи.
Врачи и пациент госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 центра МГУ имени М. В. Ломоносова
24 мая, 11:12
Дышится легче. Около 50 тысяч москвичей вылечились от COVID-19
Кроме того, в "Донорах надежды" публикуются новости о донорстве в Москве и актуальные вопросы и ответы, связанные с самой процедурой сдачи крови и социальной поддержкой доноров.
Желающим сдать кровь предоставляется возможность бесплатно доехать на такси до медицинского учреждения и вернуться домой после процедуры. Для этого существует специальный партнерский сервис.
Сдать кровь может человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19 и не имеющий хронических заболеваний, с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С.
Доноры плазмы с антителами к COVID-19 получат стимулирующие выплаты в размере до пяти тысяч рублей за 600 миллилитров.
Тем, кто переболел коронавирусной инфекцией и желает сдать плазму крови, следует обратиться на горячую линию по номеру: +7 (495) 870-45-16. Служба работает ежедневно с 09:00 до 19:00.
2130004
Обсудить 2
Хорошие новостиХорошие новостидонорствоМосква
Рекомендуем
Заброшенное строение в селе 2-е Никольское Воронежской области, где было найдено тело убитой девочки
Прокуратура назвала мотив убийства подростком девочки под Воронежем
Сотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье
Все грани борщевика Сосновского. Уничтожать или добывать золото?
Шакшука
Микробиолог рассказал, через какую еду можно заразиться коронавирусом
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку
Сотрудник лаборатории ФБУЗ 'Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге во время тестирования проб на коронавирус
Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса
Кобра
Боявшийся остаться без денег муж убил жену с помощью змеи
Регионы России. Крым
В России ответили на слова американского дипломата о водоснабжении Крыма
Здание Рейхстаг в котором находится парламент Бундестаг Германии.
Германия после хакерской атаки вводит киберсанкции против россиянина
Продукт из экспериментальной сыроварни семьи Исаковых
В Приморье появилась маленькая Италия
Протест на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе, США
"Вы что, его убили?" Почему американский город захлестнули протесты
Добыча нефти в штате Оклахома, США
CША могут остаться без собственной нефти
Павел с дочерью
"Ни груди, ни опыта". О том, чего мужчины обычно боятся как огня
Пограничник Итум-Калининского отряда, охраняющего чеченский участок российско-грузинской границы, идет с пулеметом на боевое дежурство
"Эти парни не сдаются": какие войска первыми попадают под удар на войне
Оптическая иллюзия с ковром-самолетом
Оптическая иллюзия с "ковром-самолетом" удивила пользователей Сети
Девушка в медицинской маске и перчатках на одной из улиц в Москве
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем носить маску и перчатки на улице
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
06:18В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
06:14В Южной Корее за сутки выявили 58 случаев COVID-19
06:09В Бурятии выявили еще 27 случаев COVID-19
06:08В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом
06:04В России могут создать трудовые биржи для мигрантов, сообщил источник
06:01В Забайкалье выявили 33 новых случая заражения COVID-19
05:53Власти Гонконга призвали жителей поддержать законопроект о безопасности
05:48Соседний с Миннеаполисом город Сент-Пол запросил помощи Нацгвардии
05:38В параде во Владивостоке примут участие свыше 20 самолетов и вертолетов
05:34На Камчатке обнаружили подпольные цеха по производству крабовой продукции
Лента новостейМолния