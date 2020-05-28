Тяжелобольным людям с COVID-19 помогут "Доноры надежды"

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Люди, перенесшие коронавирус, могут помочь другим выздороветь. Как это сделать, подскажет новый раздел на портале "Я дома" — "Доноры надежды".

Кровь и ее компоненты, в том числе плазма, нужны для переливания тяжелобольным пациентам с COVID-19. Плазма выздоровевших людей содержит антитела, помогающие организму бороться с инфекцией. Уже более 670 человек стали донорами в Москве, сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

В разделе подробно и доступно рассказывается, какие правила необходимо соблюдать накануне и в день сдачи крови и какие есть противопоказания. Например, за 48 часов до донации нельзя употреблять алкоголь и препараты, содержащие аспирин и анальгетики. Также лучше отказаться от жирной, жареной и копченой пищи.

Кроме того, в "Донорах надежды" публикуются новости о донорстве в Москве и актуальные вопросы и ответы, связанные с самой процедурой сдачи крови и социальной поддержкой доноров.

Желающим сдать кровь предоставляется возможность бесплатно доехать на такси до медицинского учреждения и вернуться домой после процедуры. Для этого существует специальный партнерский сервис.

Сдать кровь может человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19 и не имеющий хронических заболеваний, с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С.

Доноры плазмы с антителами к COVID-19 получат стимулирующие выплаты в размере до пяти тысяч рублей за 600 миллилитров.