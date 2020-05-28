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2020-05-28T08:03
https://ria.ru/20200528/1572077307.html
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
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РИА Новости

Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ

08:00 28.05.2020 (обновлено: 08:03 28.05.2020)
425683
CC BY 4.0 / администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
Сергей Левченко
Сергей Левченко
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На днях украинский президент Зеленский подписал так называемый антиколомойский закон — он же закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов регулирования банковской деятельности".
Кстати, при принятии закона Радой нехватка необходимых голосов во властной фракции "Слуга народа" в очередной раз была закрыта голосами "Европейской солидарности" Петра Порошенко и контролируемой Соросом — Пинчуком фракции "Голос".
Ранее в МВФ заявляли, что принятие этого закона, которое де-факто приведет к частичному отказу Украины от суверенитета в вопросе банковского регулирования и выводу НБУ из правового поля Украины, является последним условием для получения доступа Украины к трехлетней программе расширенного финансирования EFF. Но за несколько дней до голосования, когда его положительный результат уже был предрешен, представители фонда вдруг заявили: "Учитывая беспрецедентную неопределенность в отношении экономических и финансовых перспектив и необходимость сосредоточить политические приоритеты на краткосрочном сдерживании и стабилизации, переговоры переключились на 18-месячный stand by, который может обеспечить поддержку платежного баланса для усиления реакции властей".
"Кидок" получился просто классический. А последствия уступчивости украинской власти будут аукаться стране самым негативным образом.
Президент Украины Владимир Зеленский
21 мая, 18:31
Зеленский подписал "антиколомойский закон"
Относящиеся к лагерю Игоря Коломойского депутаты после принятия законопроекта в первом чтении просто заспамили его поправками для затягивания процесса — всего их было внесено более 16 тысяч. В сжатые сроки рассмотреть такое количество просто нереально, из-за чего Рада пошла даже на законодательное изменение регламента своей работы. Кстати, неоднозначное с точки зрения Конституции.
Впрочем, принятый закон в смысле соответствия Конституции еще более неоднозначен. В нем ни разу не упоминается ни сам Игорь Коломойский, ни Приватбанк, которым он владел до национализации, зато этим законом фактически выводятся из-под украинской юрисдикции решения Национального банка Украины о выведении коммерческих банков с рынка — со всеми вытекающими из этих решений последствиями. Украинские суды после вступления закона в силу не смогут признавать такие решения регулятора незаконными, останавливать или отменять их.
По сути, западные "партнеры" добились от Украины тех уступок, которых хотели, после чего решили отказаться от ранее озвученных договоренностей — исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева заявила о достижении договоренности с Киевом именно по программе расширенного кредитования EFF еще в начале декабря прошлого года. Тогда же были озвучены и главные уступки, которые должна сделать Украина: принять законы о рынке земли и о частичном отказе от суверенитета в вопросе банковского регулирования. Оговаривавшиеся при этом объемы кредитования страны (в разное время речь шла о суммах от 5,5 до восьми миллиардов долларов) выглядели не такими уж значительными в обмен на столь серьезные уступки.
Здание Конституционного суда в Киеве
27 мая, 14:57
Депутаты Рады оспорят изменение регламента по "антиколомойскому" закону
К весне в фонде дали понять: принятие именно банковского закона в согласованном с МВФ виде является приоритетом. Что позволило украинской власти протолкнуть более мягкий вариант закона о рынке земли — с отсрочкой его вступления в силу, продажей земли только гражданам Украины и на первых порах с ограничением владения сотней гектаров на одно лицо.
Что же получилось в итоге?
Во-первых, еще 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка, удовлетворив иск Игоря Коломойского к НБУ и кабинету министров. Причем основания для принятия этого решения, которые стали известны совсем недавно (постановление суда до сих пор не обнародовано), выглядят внушительно:
Здание правительства Украины в Киеве
2 апреля, 08:00
Украина перехитрила МВФ
— НБУ признал Приватбанк неплатежеспособным в декабре 2016 года, не дождавшись завершения инспекционной проверки банка в январе 2017 года;
— не был проведен независимый аудит, который бы подтвердил нехватку капитала;
— при оценке банка НБУ пользовался новой нормативной базой, которая на тот момент еще не вступила в силу;
— НБУ обязал Приватбанк зарезервировать кредиты, которые обслуживались, — вывод о нехватке капитала был субъективным.
— Коломойскому и Боголюбову не дали времени на докапитализацию.
Это главный, но далеко не единственный выигрыш бывших собственников во множестве споров с властями по Приватбанку.
Ретроспективное применение нового закона к уже принятым судебным решениям наверняка создаст основания для новых споров.
Главное здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
22 мая, 01:21
Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о резервном кредите
А в конечном счете вся эта ситуация, скорее всего, завершится тем, что Украина откажется от попыток вернуть выведенные Коломойским и Боголюбовым из банка 5,5 миллиарда долларов, что им инкриминировалось официально.
Во-вторых, с Запада пошли первые намеки на то, что принятие закона о рынке земли в нынешнем виде (без доступа к нему иностранных юридических и даже физических лиц, а также при столь мизерном ограничении во владении одним физическим лицом) неудовлетворительно.
Надо полагать, что реакцией на эти претензии стало срочное вынесение на рассмотрение Рады законопроекта о двойном гражданстве, принятие которого позволит даже без внесения изменений в земельный закон иностранным физическим лицам стать собственниками земли в качестве граждан Украины. Разумеется, в обход обещанного референдума, на котором якобы должна будет определяться возможность владения землей иностранцами. Конечно, это лишь одна из нескольких целей внедрения института двойного гражданства: легализация внешних управляющих, а также множественных гражданств украинской элиты — тоже вполне достойные цели.
Президент Украины Владимир Зеленский
28 апреля, 15:03
Зеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине
В-третьих, еще более важным для удовлетворения этих претензий Запада как раз и является принятие антиколомойского закона. С одной стороны, этим законом планируется узаконить грабеж 2014-2016 годов, произведенный путем уничтожения большей части банковской системы и присвоения ее активов. С другой — передача земли в банковский залог и последующее изъятие ее банками у заемщиков может стать эффективной схемой концентрации больших площадей земель сельскохозяйственного назначения в период действия ограничения на владение в размере 100 гектаров. Это ограничение продлится два с половиной года. Срок, в течение которого банк, согласно закону, будет обязан продать изъятую у заемщика землю, не сильно отличается — он составляет два года. Есть подозрение, что НБУ, являясь, по сути, безбалансовым филиалом МВФ на Украине, будет покрывать эту схему в интересах правильных коммерческих банков (транснациональных). И в случае необходимости безнаказанно уничтожать неправильные.
В-четвертых, в рамках программы stand by Украина получит, скорее всего, даже меньше средств, чем оговаривалось раньше. И уж совершенно точно эти деньги будут более "короткими", чем ожидалось. Что не позволит стране в обозримом будущем выйти из жесткого графика погашения, а значит, будет тянуть экономику на дно.
В результате за эти копейки, причем предоставленные взаймы и ненадолго, Запад получит одновременно контроль над банковской системой Украины и доступ к ее земле.
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МВФИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийУкраинаАвторы
Популярные комментарии
ничему не учатся. впрочем как и наши любители запада, что во власти, что на диванах.
28 мая, 10:04
Министр Правды
25612008
Потёрли за что-то... Повторюсь: а там разве о плохом? Только ведь о хорошем! Земля и банковский надзор передаются в руки западных менеджеров. которые смогут им управлять намного эффективнее. Это прекрасно, ясчитаю
28 мая, 10:09
oostrov.s.d
56530422
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