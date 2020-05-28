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Туризм
2020-05-28T00:39
https://ria.ru/20200528/1572076727.html
В Приморье автомобилистов предупредили о выходе леопардов на дороги
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571386616_0:320:1080:928_1036x0_80_0_0_06810c7e4199b2cb43b027c86b786a30.jpg
РИА Новости

В Приморье автомобилистов предупредили о выходе леопардов на дороги

00:39 28.05.2020
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© Фото : Национальный парк "Земля леопарда"Дальневосточный леопард Leo 157M
Дальневосточный леопард Leo 157M
© Фото : Национальный парк "Земля леопарда"
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Полиция и служащие заповедника "Земля леопарда" напомнили водителям о возможности выхода дальневосточных леопардов и амурских тигров на дорогу, сообщили в пресс-службе заповедника.
"Популяции этих краснокнижных кошек растут, и все чаще дикие животные фиксируются вне охраняемых природных территорий, в том числе на автомобильных трассах", — поясняют эксперты.
По их словам, в случае с леопардами человеку нечего опасаться – эта кошка не нападает на людей. Но сами животные уже не раз страдали от столновения с машинами.
Для предупреждения трагедий сотрудники УМВД России по Приморскому краю и нацпарка "Земля леопарда" провели особую акцию.
Возле поста ГИБДД неподалеку от села Кравцовка водителям напоминали о необходимости соблюдения скоростного режима, а также объясняли, что о случаях выхода хищников к людям следует немедленно сообщать специалистам. Это поможет оперативно предотвращать возможные конфликтные ситуации.
Кстати, по словам экспертов, в случае встречи с тигром у дороги людям не стоит выходить из машины, однако при этом важно показать свое присутствие, например, громко посигналить.
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