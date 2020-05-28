В Приморье автомобилистов предупредили о выходе леопардов на дороги

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Полиция и служащие заповедника "Земля леопарда" напомнили водителям о возможности выхода дальневосточных леопардов и амурских тигров на дорогу, Полиция и служащие заповедника "Земля леопарда" напомнили водителям о возможности выхода дальневосточных леопардов и амурских тигров на дорогу, сообщили в пресс-службе заповедника.

"Популяции этих краснокнижных кошек растут, и все чаще дикие животные фиксируются вне охраняемых природных территорий, в том числе на автомобильных трассах", — поясняют эксперты.

По их словам, в случае с леопардами человеку нечего опасаться – эта кошка не нападает на людей. Но сами животные уже не раз страдали от столновения с машинами.

Для предупреждения трагедий сотрудники УМВД России по Приморскому краю и нацпарка "Земля леопарда" провели особую акцию.

Возле поста ГИБДД неподалеку от села Кравцовка водителям напоминали о необходимости соблюдения скоростного режима, а также объясняли, что о случаях выхода хищников к людям следует немедленно сообщать специалистам. Это поможет оперативно предотвращать возможные конфликтные ситуации.