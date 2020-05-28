Дженнифер Лопес расстроена из-за того, что ей пришлось отложить свадьбу

"Конечно, я разочарована. Никто теперь не знает, когда все состоится, так как сейчас нельзя ничего загадывать. Остается ждать, когда все это закончится. После выступления на "Супер-кубке" и завершения съемок реалити "Мир танцев", я хотела взять отпуск. У меня было много планов на это лето и этот год", — прокомментировала Лопес.