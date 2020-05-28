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2020-05-28T03:52
https://ria.ru/20200528/1572067938.html
Ситком "В Филадельфии всегда солнечно" стал самым длинным в истории
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РИА Новости

Ситком "В Филадельфии всегда солнечно" стал самым длинным в истории

03:52 28.05.2020
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© FX Productions (2005 - ...)Кадр из сериала "В Филадельфии всегда солнечно"
Кадр из сериала В Филадельфии всегда солнечно
© FX Productions (2005 - ...)
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Ситком "В Филадельфии всегда солнечно" (также переводился как "Пятеро под солнцем") продлили на 15-ый сезон, и он стал самым длинным комедийным телешоу в истории, сообщает Independent.
Предыдущим рекордсменом был "Приключения Оззи и Харриет", который выдержал 14 сезонов на ABC с 1952 по 1966 годы.
"В Филадельфии всегда солнечно" начали показывать в 2005 году телеканал FX, а затем FXX.
Ранее один из создателей шоу и по совместительству исполнитель одной из главных ролей Роб Макэлхенни заявил, что сериал будут показывать до тех пор, пока он будет интересен зрителям.
"На то, чтобы снять сезон "В Филадельфии всегда солнечно" уходит около пяти месяцев <…>. И мы будем продолжать и дальше, если люди будут смотреть", – пояснил он еще в январе.
В сериале рассказывается о жизни четырех друзей, которые держат ирландский бар в Филадельфии. Они постоянно ссорятся, врут и пытаются что-то друг другу доказать.
Помимо Роба Макэлхенни в шоу снимались: Чарли Дэй, Гленн Хоуэртон, Кейтлин Олсон и Дэнни Де Вито.
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