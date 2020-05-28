К актрисе из сериала "Ранетки" в дом пытались залезть злоумышленники

"Однажды, когда я училась в Финансовой академии на четвертом курсе, проснулась с тяжелой головой и поздно. Не сразу поняла, что ко мне в квартиру залезал кто-то, пустил газ и вынес деньги (мне тогда ребята сдавали на выпускной), украшения и кошелек. В полиции сказали, что это "наводка", поэтому, кроме наличных, они другое не брали. А еще рядом с моей головой было два следа мужских ног. Неприятно и жутко. Хорошо, что не проснулась в тот момент", — вспомнила Янина Студилина.