К актрисе из сериала "Ранетки" в дом пытались залезть злоумышленники

"Ночью вызывали полицию первый раз в Англии. Часа в три ночи я проснулась от странного звука в саду нашего дома. Кто-то что-то скреб или открывал. Прислушалась, надеялась, что зверь забрел (видели однажды оленя и лису). Разбудила мужа, поняли по звукам, что человек. Пошли, проверили двери, дом и вызвали полицию. Минут через 10-15 приехали два доброжелательных человека, осмотрели сад и сказали, что скорее всего пытались украсть велосипед (самая частая кража в Кембридже). Он как раз стоит в саду. Офицеры посоветовали закрывать окна на первом этаже на ночь обязательно", — написала Студилина.
"Теперь я очень внимательна к таким вещам, особенно когда в доме есть еще и ребенок (Студилина воспитывает дочь Аню (три года) вместе с мужем Александром Роднянским — младшим. — Прим.ред.)", — подчеркнула актриса.