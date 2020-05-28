Крис Эванс рассказал, почему отказывался от роли капитана Америки

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Американский актер Крис Эванс рассказал, что несколько раз отказывался от предложений сыграть Капитана Америку в фильмах киновселенной Marvel, сообщает Independent.
Эванс выступает в этой роли с 2011 года, она принесла ему мировую известность.
В недавнем интервью в подкасте Award Chatter издания The Hollywood Reporter актер признался, что в какой-то момент начал очень сильно переживать по поводу своей карьеры: "Когда твое хобби неожиданно становится работой, это очень волнительно".
"Это произошло в эпоху повсеместного распространения интернета, люди начали высказывать свое мнение в соцсетях, и в результате интерпретация роли становилась не только моей личной радостью, но и предметом обсуждения онлайн. Это доставляло мне много беспокойства. Сейчас я научился с ним справляться, но в то время мне приходилось непросто", – поделился актер.
Он пояснил также, что после съемок в "Проколе" (2010) испытывал проблемы с психическим здоровьем: "Тогда у меня впервые начались мини панические атаки на съемках. Этого было достаточно, чтобы выбить меня из колеи, и я стал задаваться вопросом, правильно ли выбрал профессию…".
© AP Photo / Invision/Jordan StraussАмериканский актер Крис Эванс
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Американский актер Крис Эванс
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© AP Photo / Willy Sanjuan/ InvisionПрезидент Marvel Studios Кевин Файги и актерский состав фильма "Мстители: Финал"
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Президент Marvel Studios Кевин Файги и актерский состав фильма "Мстители: Финал"
© AP Photo / Willy Sanjuan/ Invision
© Фото : предоставлено WDSSPRДжереми Реннер, Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон в фильме "Мстители"
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Джереми Реннер, Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон в фильме "Мстители"
© Фото : предоставлено WDSSPR
1 из 4
Американский актер Крис Эванс
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
2 из 4
Президент Marvel Studios Кевин Файги и актерский состав фильма "Мстители: Финал"
© AP Photo / Willy Sanjuan/ Invision
4 из 4
Джереми Реннер, Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон в фильме "Мстители"
© Фото : предоставлено WDSSPR
Когда его позвали в студию Marvel на кастинг (тогда ему предлагали сыграть капитана Америку в девяти фильмах), он отказался, потому что опасался за свою психику. Тогда количество лент сократили до шести, а его гонорар пообещали увеличить, но он все равно не согласился.
В конце концов студия утвердила его на эту роль без прослушиваний, и Эванс все-таки передумал: "Это было лучшее решение в моей жизни, и я очень благодарен главе Marvel Кевину Файги за настойчивость и за то, что он помог мне избежать большой ошибки".