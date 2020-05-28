Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-28T01:12
https://ria.ru/20200528/1572049791.html
Крис Эванс рассказал, почему отказывался от роли капитана Америки
https://cdn21.img.ria.ru/images/63941/99/639419908_0:0:1555:875_1036x0_80_0_0_0c5b9001fa5eccc86efca9a3000a8ebd.jpg
РИА Новости

Крис Эванс рассказал, почему отказывался от роли капитана Америки

01:12 28.05.2020
196
© Фото : Walt DisneyКрис Эванс в роли Стива Роджерса ("Капитан Америка") в фильме "Мстители"
Крис Эванс в роли Стива Роджерса (Капитан Америка) в фильме Мстители
© Фото : Walt Disney
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Американский актер Крис Эванс рассказал, что несколько раз отказывался от предложений сыграть Капитана Америку в фильмах киновселенной Marvel, сообщает Independent.
Эванс выступает в этой роли с 2011 года, она принесла ему мировую известность.
В недавнем интервью в подкасте Award Chatter издания The Hollywood Reporter актер признался, что в какой-то момент начал очень сильно переживать по поводу своей карьеры: "Когда твое хобби неожиданно становится работой, это очень волнительно".
"Это произошло в эпоху повсеместного распространения интернета, люди начали высказывать свое мнение в соцсетях, и в результате интерпретация роли становилась не только моей личной радостью, но и предметом обсуждения онлайн. Это доставляло мне много беспокойства. Сейчас я научился с ним справляться, но в то время мне приходилось непросто", – поделился актер.
Он пояснил также, что после съемок в "Проколе" (2010) испытывал проблемы с психическим здоровьем: "Тогда у меня впервые начались мини панические атаки на съемках. Этого было достаточно, чтобы выбить меня из колеи, и я стал задаваться вопросом, правильно ли выбрал профессию…".
© AP Photo / Invision/Jordan StraussАмериканский актер Крис Эванс
Американский актер Крис Эванс
1 из 4
Американский актер Крис Эванс
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© AP Photo / Willy Sanjuan/ InvisionПрезидент Marvel Studios Кевин Файги и актерский состав фильма "Мстители: Финал"
Президент Marvel Studios Кевин Файги и актерский состав фильма Мстители: Финал
2 из 4
Президент Marvel Studios Кевин Файги и актерский состав фильма "Мстители: Финал"
© AP Photo / Willy Sanjuan/ Invision
© Фото : Walt DisneyКрис Хэмсворт и Крис Эванс в фильме "Мстители"
Крис Хэмсворт и Крис Эванс в фильме Мстители
3 из 4
Крис Хэмсворт и Крис Эванс в фильме "Мстители"
© Фото : Walt Disney
© Фото : предоставлено WDSSPRДжереми Реннер, Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон в фильме "Мстители"
Джереми Реннер, Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон в фильме Мстители
4 из 4
Джереми Реннер, Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон в фильме "Мстители"
© Фото : предоставлено WDSSPR
1 из 4
Американский актер Крис Эванс
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
2 из 4
Президент Marvel Studios Кевин Файги и актерский состав фильма "Мстители: Финал"
© AP Photo / Willy Sanjuan/ Invision
3 из 4
Крис Хэмсворт и Крис Эванс в фильме "Мстители"
© Фото : Walt Disney
4 из 4
Джереми Реннер, Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон в фильме "Мстители"
© Фото : предоставлено WDSSPR
Когда его позвали в студию Marvel на кастинг (тогда ему предлагали сыграть капитана Америку в девяти фильмах), он отказался, потому что опасался за свою психику. Тогда количество лент сократили до шести, а его гонорар пообещали увеличить, но он все равно не согласился.
В конце концов студия утвердила его на эту роль без прослушиваний, и Эванс все-таки передумал: "Это было лучшее решение в моей жизни, и я очень благодарен главе Marvel Кевину Файги за настойчивость и за то, что он помог мне избежать большой ошибки".
Кадр из фильма Первый мститель
9 апреля, 05:39
Мама Криса Эванса рассказала, как убедила его сыграть Капитана Америку
100000
КультураКино и сериалыНовости культурыКрис ЭвансMarvel ComicsСША
Рекомендуем
Хью Джекман
Следующий фильм про Индиану Джонса снимает режиссер "Росомахи"
Картина Леонардо да Винчи Спаситель мира на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017
Картины с загадкой, за которые на аукционах отдали миллионы
Британская певица Эми Уайнхаус
Отец Эми Уайнхаус рассказал, как идет работа над фильмом о певице
Эскиз космического корабля Crew Dragon
В США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Актриса Юлия Снигирь на съемках сериала Екатерина Великая
Сыгравшая Екатерину II Юлия Снигирь заступилась за сериал "Великая"
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции
Стоп-кадр видео выступления Иосифа Пригожина
Видео с поющим Пригожином шокировало пользователей
Кадр из фильма Спасатели Малибу
Памела Андерсон призналась, что ей не понравился фильм "Спасатели Малибу"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров заявил о запрете Запада просить помощь у России
Кадр из фильма Реликвия
Вышел трейлер "самого страшного фильма" 2020 года
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель назвала один из приоритетов председательства в ЕС
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Российские военные назвали виновных в подрыве турецкого патруля в Идлибе
Вид с моря на Гонконг
Китай отказался обсуждать в СБ ООН ситуацию вокруг Гонконга
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
Подозреваемый в убийстве девочки в Пензе
Обвиняемый в убийстве 14-летней девочки в Пензе не признал вину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 158 тысяч
06:54Выпущено масштабное обновление для Windows 10
06:53В Приамурье педиатр приняла около ста пациентов до подтверждения COVID-19
06:40Минздрав рассказал о проблемах с первичной медпомощью в России
06:38Синоптики рассказали о двух надвигающихся на Приморье циклонах
06:35В США рассказали, как относятся к работе реактора в Бушере
06:33В Германии за сутки выявили 353 случая COVID-19
06:14Пациенты читинского онкодиспансера с COVID-19 останутся в медучреждении
06:06Великобритания временно закрыла посольство в КНДР
06:02Минздрав изучает вопрос переноса сроков введения маркировки лекарств
06:00Госдеп: Иран вряд ли сможет запустить реактор в Араке в прежнем виде
05:56В Бурятии тушат лесной пожар в болотистой местности
05:54Полиция перекрыла канал поставки наркотиков из Москвы в ДФО
05:52В Японии отложили исследования по размещению наземной системы ПРО
05:37В Приморье сформировали неснижаемый запас лекарств против COVID-19
05:16Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских
05:11Боявшийся остаться без денег муж убил жену с помощью змеи
05:07Сирийцы в Заевфратье попросили Россию чаще привозить гумпомощь
05:05Климатологи рассказали о температурных аномалиях летом в Сибири
05:01В одном из районов Бурятии сняли карантин по COVID-19
Лента новостейМолния