Крис Эванс рассказал, почему отказывался от роли капитана Америки

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Американский актер Крис Эванс рассказал, что несколько раз отказывался от предложений сыграть Капитана Америку в фильмах киновселенной Marvel, . Американский актер Крис Эванс рассказал, что несколько раз отказывался от предложений сыграть Капитана Америку в фильмах киновселенной Marvel, сообщает Independent.

Эванс выступает в этой роли с 2011 года, она принесла ему мировую известность.

В недавнем интервью в подкасте Award Chatter издания The Hollywood Reporter актер признался, что в какой-то момент начал очень сильно переживать по поводу своей карьеры: "Когда твое хобби неожиданно становится работой, это очень волнительно".

"Это произошло в эпоху повсеместного распространения интернета, люди начали высказывать свое мнение в соцсетях, и в результате интерпретация роли становилась не только моей личной радостью, но и предметом обсуждения онлайн. Это доставляло мне много беспокойства. Сейчас я научился с ним справляться, но в то время мне приходилось непросто", – поделился актер.

Он пояснил также, что после съемок в "Проколе" (2010) испытывал проблемы с психическим здоровьем: "Тогда у меня впервые начались мини панические атаки на съемках. Этого было достаточно, чтобы выбить меня из колеи, и я стал задаваться вопросом, правильно ли выбрал профессию…".

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss Американский актер Крис Эванс 1 из 4 Американский актер Крис Эванс © AP Photo / Invision/Jordan Strauss © AP Photo / Willy Sanjuan/ Invision Президент Marvel Studios Кевин Файги и актерский состав фильма "Мстители: Финал" 2 из 4 Президент Marvel Studios Кевин Файги и актерский состав фильма "Мстители: Финал" © AP Photo / Willy Sanjuan/ Invision © Фото : Walt Disney Крис Хэмсворт и Крис Эванс в фильме "Мстители" 3 из 4 Крис Хэмсворт и Крис Эванс в фильме "Мстители" © Фото : Walt Disney © Фото : предоставлено WDSSPR Джереми Реннер, Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон в фильме "Мстители" 4 из 4 Джереми Реннер, Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон в фильме "Мстители" © Фото : предоставлено WDSSPR 1 из 4 Американский актер Крис Эванс © AP Photo / Invision/Jordan Strauss 2 из 4 Президент Marvel Studios Кевин Файги и актерский состав фильма "Мстители: Финал" © AP Photo / Willy Sanjuan/ Invision 3 из 4 Крис Хэмсворт и Крис Эванс в фильме "Мстители" © Фото : Walt Disney 4 из 4 Джереми Реннер, Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон в фильме "Мстители" © Фото : предоставлено WDSSPR

Когда его позвали в студию Marvel на кастинг (тогда ему предлагали сыграть капитана Америку в девяти фильмах), он отказался, потому что опасался за свою психику. Тогда количество лент сократили до шести, а его гонорар пообещали увеличить, но он все равно не согласился.