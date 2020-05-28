Землетрясение в Нефтегорске 28 мая 1995 года

28 мая 1995 года в 01 час 04 минуты по местному времени на северо-восточном побережье острова Сахалин произошел подземный толчок. В эпицентре сила толчков, по разным оценкам, достигала 8-10 баллов.
Землетрясение на Сахалине стало самым разрушительным в России за последние 100 лет. Его воздействие ощущалось всюду – на севере острова и во многих пунктах прилегающей части материка. Пострадали город Оха (6-7 баллов) и поселки Сабо, Тунгор (7 баллов), Ноглики, Москальво, Колендо (5 баллов), Эхаби, Восточный-1, Некрасовка (5-6 баллов). Но наиболее тяжелые последствия землетрясение вызвало в поселке городского типа Нефтегорске, который находился в 25-30 километрах западнее эпицентра главного толчка.
Поселок был расположен в 98 километрах южнее Охи. Его строительство началось в 1964 году, до 1970 года поселок назывался Восток. Был заселен преимущественно нефтяниками и их семьями.
За 30 лет в нем было построено 17 пятиэтажных 80-квартирных жилых домов, четыре двухэтажных кирпичных и крупноблочных дома, четыре детских сада, школа и другие сооружения. На момент катастрофы в поселке проживало 3197 человек.
В результате землетрясения были полностью разрушены почти все здания и сооружения.
Пятиэтажные дома, рассчитанные на 6-балльную нагрузку, просто развалились под собственным весом. Дома рухнули не сразу, поэтому те из людей, кто еще не успел заснуть или быстро оценил ситуацию, успели выпрыгнуть из окон.
В тоже время 80 деревянных домов в поселке не получили повреждений выше первой степени и ни один из малоэтажных крупноблочных жилых домов практически не был поврежден.
Накануне в нефтегорской школе прозвенел последний звонок. Из 26 выпускников в живых остались девять человек.
Город остался без медицинской помощи – участковая больница Нефтегорска была разрушена, погибли 30 врачей и медсестер.
Землетрясением были разрушены мосты на дороге Нефтегорск – Оха и значительные участки дорог. Была нарушена связь, выведены из строя 300 километров линий связи и 200 километров линий электропередачи, повреждено 45 километров нефтепровода Оха – Комсомольск-на-Амуре, 11 нефтеперекачивающих станций, 230 эксплуатационных скважин.
Распоряжением правительства РФ от 28 мая 1995 года организация работ в районе землетрясения была возложена на Межведомственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством Сергея Шойгу.
В организованном порядке аварийно-спасательные работы в Нефтегорске начались в 12 часов 28 мая, с прибытием оперативной группы Дальневосточного регионального центра МЧС России. К этому времени в район бедствия прибыли 59 спасателей Камчатской, Сахалинской, Хабаровской поисково-спасательных служб, а также сводные мобильные отряды соединений войск гражданской обороны Дальневосточного и Забайкальского региональных центров МЧС России. Позже к ним присоединились спасатели Центроспаса МЧС России.
Ядром группировки, осуществлявшей аварийно-спасательные работы, стали подразделения центрального подчинения МЧС России (37%). Всего к 30 мая группировка сил и средств была доведена до 1642 человек, в том числе 685 профессиональных спасателей, 190 единиц наземной техники и 40 единиц воздушного транспорта (25 самолетов и 15 вертолетов).
Именно при ликвидации последствий нефтегорского землетрясения сахалинскими спасателями впервые в истории спасательного дела был применен "час тишины", когда останавливалась тяжелая техника, механизмы, прекращались переговоры, чтобы услышать выживших под завалами людей. Впоследствии практика "часа тишины" стала международной при разборе завалов, образовавшихся в результате техногенных и природных катастроф.
В ходе поисково-спасательных работ из оказавшихся под развалинами 2364 человек живыми извлекли 406, из которых 37 умерли в лечебных учреждениях и на этапах эвакуации, 138 тяжело и долго болели, 42 остались инвалидами. Погибло 62,5% всего населения (2040 человек), в том числе 268 детей.
Около двухсот пострадавших были эвакуированы в Москву, Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, осуществлены экстренные меры по первоочередному жизнеобеспечению жителей поселка. Самолетами МЧС России было доставлено 60 тонн гуманитарного груза для нефтегорцев. За проявленный высокий профессионализм при проведении аварийно-спасательных работ в Нефтегорске около 30 участников были награждены орденами и медалями.
Катастрофа нанесла огромный ущерб экономике Сахалинской области, в первую очередь, нефтегазовым предприятиям "Сахалинморнефтегаза". Ущерб превысил более 600 миллиардов рублей в ценах 1995 года.
Было принято решение Нефтегорск не восстанавливать. В том же году осенью после рекультивации поселок был полностью ликвидирован.
Сейчас на месте поселка песчаная пустыня с надгробными плитами и мемориальным комплексом. Плиты лежат на площадках, где стояли 17 пятиэтажек, а мемориал – на том месте, где проходил бал школьников, посвященный последнему звонку. Каждый год 28 мая люди приходят к месту трагедии поклониться памяти погибших.
28 мая 2000 года, в день пятилетия со дня трагедии, памятник погибшим был установлен на привокзальной площади в городе Южно-Сахалинске.
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