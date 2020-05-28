Землетрясение в Нефтегорске 28 мая 1995 года

28 мая 1995 года в 01 час 04 минуты по местному времени на северо-восточном побережье острова Сахалин произошел подземный толчок . В эпицентре сила толчков, по разным оценкам, достигала 8-10 баллов.

За 30 лет в нем было построено 17 пятиэтажных 80-квартирных жилых домов, четыре двухэтажных кирпичных и крупноблочных дома, четыре детских сада, школа и другие сооружения. На момент катастрофы в поселке проживало 3197 человек.

В результате землетрясения были полностью разрушены почти все здания и сооружения.

Пятиэтажные дома, рассчитанные на 6-балльную нагрузку, просто развалились под собственным весом. Дома рухнули не сразу, поэтому те из людей, кто еще не успел заснуть или быстро оценил ситуацию, успели выпрыгнуть из окон.

В тоже время 80 деревянных домов в поселке не получили повреждений выше первой степени и ни один из малоэтажных крупноблочных жилых домов практически не был поврежден

Накануне в нефтегорской школе прозвенел последний звонок. Из 26 выпускников в живых остались девять человек.

Город остался без медицинской помощи – участковая больница Нефтегорска была разрушена, погибли 30 врачей и медсестер.

Землетрясением были разрушены мосты на дороге Нефтегорск – Оха и значительные участки дорог. Была нарушена связь, выведены из строя 300 километров линий связи и 200 километров линий электропередачи, повреждено 45 километров нефтепровода Оха – Комсомольск-на-Амуре, 11 нефтеперекачивающих станций, 230 эксплуатационных скважин.

Распоряжением правительства РФ от 28 мая 1995 года организация работ в районе землетрясения была возложена на Межведомственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством Сергея Шойгу.

В организованном порядке аварийно-спасательные работы в Нефтегорске начались в 12 часов 28 мая, с прибытием оперативной группы Дальневосточного регионального центра МЧС России. К этому времени в район бедствия прибыли 59 спасателей Камчатской, Сахалинской, Хабаровской поисково-спасательных служб, а также сводные мобильные отряды соединений войск гражданской обороны Дальневосточного и Забайкальского региональных центров МЧС России. Позже к ним присоединились спасатели Центроспаса МЧС России.

Ядром группировки, осуществлявшей аварийно-спасательные работы, стали подразделения центрального подчинения МЧС России (37%). Всего к 30 мая группировка сил и средств была доведена до 1642 человек , в том числе 685 профессиональных спасателей, 190 единиц наземной техники и 40 единиц воздушного транспорта (25 самолетов и 15 вертолетов).

Именно при ликвидации последствий нефтегорского землетрясения сахалинскими спасателями впервые в истории спасательного дела был применен "час тишины", когда останавливалась тяжелая техника, механизмы, прекращались переговоры, чтобы услышать выживших под завалами людей. Впоследствии практика "часа тишины" стала международной при разборе завалов, образовавшихся в результате техногенных и природных катастроф.

В ходе поисково-спасательных работ из оказавшихся под развалинами 2364 человек живыми извлекли 406, из которых 37 умерли в лечебных учреждениях и на этапах эвакуации, 138 тяжело и долго болели, 42 остались инвалидами. Погибло 62,5% всего населения (2040 человек), в том числе 268 детей.

Около двухсот пострадавших были эвакуированы в Москву, Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, осуществлены экстренные меры по первоочередному жизнеобеспечению жителей поселка. Самолетами МЧС России было доставлено 60 тонн гуманитарного груза для нефтегорцев. За проявленный высокий профессионализм при проведении аварийно-спасательных работ в Нефтегорске около 30 участников были награждены орденами и медалями.

Катастрофа нанесла огромный ущерб экономике Сахалинской области, в первую очередь, нефтегазовым предприятиям "Сахалинморнефтегаза". Ущерб превысил более 600 миллиардов рублей в ценах 1995 года.

Было принято решение Нефтегорск не восстанавливать. В том же году осенью после рекультивации поселок был полностью ликвидирован.

Сейчас на месте поселка песчаная пустыня с надгробными плитами и мемориальным комплексом. Плиты лежат на площадках, где стояли 17 пятиэтажек, а мемориал – на том месте, где проходил бал школьников, посвященный последнему звонку. Каждый год 28 мая люди приходят к месту трагедии поклониться памяти погибших.

28 мая 2000 года, в день пятилетия со дня трагедии, памятник погибшим был установлен на привокзальной площади в городе Южно-Сахалинске.