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Иллюстрация - Челябинская область
Челябинская область
2020-05-28T13:24
https://ria.ru/20200527/1572114202.html
Челябинские власти хотят восстановить рынок труда уже в этом году
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571436024_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_819404ef14601df87dd4a7eb28ba0b35.jpg
РИА Новости

Челябинские власти хотят восстановить рынок труда уже в этом году

19:30 27.05.2020 (обновлено: 13:24 28.05.2020)
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© РИА Новости / Андрей Попов / Перейти в фотобанкГорода России. Челябинск
Города России. Челябинск
© РИА Новости / Андрей Попов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Власти Челябинской области рассчитывают вывести региональный рынок труда на прежний уровень, который был еще до пандемии коронавируса, во второй половине 2020 года, доложил глава региона Алексей Текслер президенту РФ Владимиру Путину в ходе онлайн-совещания по ситуации на рынке труда.
По его словам, в регионе отмечается рост обращений граждан в центры занятости. Губернатор подчеркнул, что ключевой задачей в сфере занятости является возвращение к нормальной экономической жизни с учетом всех требований санитарной безопасности.
"Мы в регионе у себя ставим задачу вернуть ситуацию на рынке труда во втором полугодии на доковидный уровень", - сказал Текслер.
"Наша область три дня назад перешла к первому этапу снятия ограничений, при этом нужно идти дальше, учиться безопасно работать, в том числе в сфере услуг, использовать полученный опыт, чтобы в дальнейшем ограничения были менее масштабными за счет нашей лучшей готовности", - отметил глава Челябинской области.
Как сообщил в ходе онлайн-совещания премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на реализацию президентской программы по поддержке рынка труда выделен уже 81 миллиард рублей.
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Он напомнил, что в настоящее время действует целый комплекс мер, чтобы помочь работодателям сохранить рабочие места. Среди ключевых из них глава правительства отметил, в частности, выдачу беспроцентных кредитов на выплату зарплат и другие неотложные нужды, которая позволит поддержать три миллиона организаций и индивидуальных предпринимателей, всего порядка 6 миллионов 300 тысяч человек. Выдача кредитов на зарплату, по словам Мишустина, поможет сохранить еще не менее 3,5 миллиона рабочих мест.
"В третьих, грантовая президентская поддержка на выплату зарплат и решение других неотложных задач в апреле и в мае. Ее уже получили свыше 680 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей. Благодаря этой мере сохранили рабочие места 2 миллиона 800 тысяч человек. В общей сложности на программу выделено более 81 миллиарда рублей по нашему плану и свыше 34 миллиардов рублей уже переведено", - сообщил Мишустин.
По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, ситуация на рынке труда РФ во втором и третьем кварталах 2020 года будет сложной, стабилизация ожидается в четвертом квартале, положительная динамика - в первом-втором квартале 2021 года. "Во втором и третьем квартале ситуация на рынке труда все еще будет оставаться сложной. Стабилизацию ситуации мы ожидаем только в четвертом квартале, положительную динамику мы предполагаем видеть в первом-втором квартале 2021 года", - сказал Котяков.
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По оценкам Минтруда РФ, пик по количеству безработных придется на третий квартал. "В третьем квартале мы достигнем пикового значения количества зарегистрированных безработных. На сегодняшний день мы четко осознаем, что у нас есть некоторая инертность у рынка труда, и те ограничения ... которые накладывались на деятельность отдельных предприятий проявят свою ... динамику и свое влияние на рынок труда через два месяца", - сказал министр.
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Челябинская областьКоронавирус в РоссииАнтон КотяковМихаил МишустинВладимир ПутинЧелябинская областьЭкономика
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