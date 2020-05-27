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Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
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РИА Новости

Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили

23:59 27.05.2020 (обновлено: 00:00 28.05.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп беседует с журналистами. 21 мая 2020
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами. 21 мая 2020
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп покинул мыс Канаверал после того, как компания SpaceX отложила полет астронавтов к МКС, сообщили журналисты президентского пула.
Трамп вернулся на "борт номер один", отменив планировавшееся выступление после запуска. Президент специально прилетел во Флориду, чтобы наблюдать за запуском.
Компания SpaceX ранее отложила первый с 2011 года запуск американских астронавтов в космос с территории США, следующая попытка назначена на 30 мая.
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Хочу стать космонавтомДональд ТрампМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаSpaceXСША
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