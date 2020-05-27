Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили

ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп покинул мыс Канаверал после того, как компания SpaceX отложила полет астронавтов к МКС, сообщили журналисты президентского пула.
Трамп вернулся на "борт номер один", отменив планировавшееся выступление после запуска. Президент специально прилетел во Флориду, чтобы наблюдать за запуском.
Компания SpaceX ранее отложила первый с 2011 года запуск американских астронавтов в космос с территории США, следующая попытка назначена на 30 мая.
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