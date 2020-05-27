В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры

Он подчеркнул, что занятия будут проводиться по предварительной записи, исходя из площади залов для занятия спортом, а условия посещения объектов будут детально проработаны с каждым из фитнес-клубов.

Морозов добавил, что с 10 июня главам муниципалитетов будут даны рекомендации по обеспечению функционирования открытых спортивных площадок и игровых полей. "Надеемся, что в июле спортивная отрасль полностью вернется к полноценному режиму работы. Все это произойдет, если тенденция к снижению количества зараженных и росту выздоравливающих сохранится", - отметил глава региона.

В Ульяновской области из-за коронавируса до 31 мая действуют режим ограничений, режим самоизоляции в регионе с 16 мая носит рекомендательный характер, но ношение масок и перчаток обязательно. Правительство региона разрешило работать ряду промышленных предприятий, финансовым организациям, СМИ и IT-компаниям, адвокатам и нотариусам, позже - организациям в сфере торговли и услуг, а также производственным предприятиям, но при строгом соблюдении санитарно-гигиенических норм. С 1 мая возобновить деятельность смогли салоны красоты. Кроме того, жителям Ульяновской области разрешили заниматься спортом на улице, а фитнес-клубам - проводить занятия на свежем воздухе. В регионе для единичных посетителей возобновили работу музеи, библиотеки и архивы, а также разрешили профессиональным спортивным клубам вернуться к тренировкам.