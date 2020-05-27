США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу

ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. США и Британия призвали КНР соблюдать обязательства по бывшей британской колонии Гонконгу, сообщил госдепартамент США по результатам телефонных переговоров госсекретаря Майка Помпео и министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.
Ранее Помпео отказался подтвердить конгрессу США автономию Гонконга от Китая, что грозит подрывом торгового режима и других послаблений в отношении Гонконга в законодательстве США.
"(Помпео и Рааб) обсудили обеспокоенность попытками Пекина односторонне и волюнтаристски навязать Гонконгу законодательство в области национальной безопасности. Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Рааб выразили поддержку стабильности и процветанию Гонконга и согласились, что КНР должна соблюдать свои обязательства в соответствии с объединённой китайско-британской декларацией по вопросу передачи Гонконга", - говорится в сообщении.
Госдеп сообщил также, что Помпео и Рааб призвали международное сообщество "ответить на постоянное размывание Пекином автономии Гонконга".
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Помпео в среду сообщил, что уведомил конгресс США о том, что Гонконг больше не имеет автономии от КНР, которая была предусмотрена при передаче территории от Великобритании китайским властям в 1997 году. Изменение оценки госдепартамента влечет за собой изменение политики в отношении Гонконга, однако Помпео не уточняет, что именно может предпринять администрация.
Ранее власти США заявляли, что рассматривают возможность введения санкций против властей КНР за действия в отношении Гонконга. Позднее Китай сделал США представление из-за заявлений американских чиновников по законопроекту о нацбезопасности в Гонконге и заявил, что Пекин предпримет контрмеры, если США продолжат подрывать интересы КНР.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выступила в поддержку рассмотрения законопроекта, заявив, что его принятие никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга. Как ранее сообщала South China Morning Post, законопроект о нацбезопасности, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. По словам источников издания, закон предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
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