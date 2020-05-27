США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу

Помпео в среду сообщил, что уведомил конгресс США о том, что Гонконг больше не имеет автономии от КНР, которая была предусмотрена при передаче территории от Великобритании китайским властям в 1997 году. Изменение оценки госдепартамента влечет за собой изменение политики в отношении Гонконга, однако Помпео не уточняет, что именно может предпринять администрация.