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РИА Наука
2020-05-27T23:18
https://ria.ru/20200527/1572090002.html
На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
https://cdn24.img.ria.ru/images/153317/42/1533174263_0:250:6048:3652_1036x0_80_0_0_16f8aa01faf17555adbd09a33961e669.jpg
РИА Новости

На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"

23:18 27.05.2020
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российский сегмент МКС оснастили камерами наблюдения, чтобы избежать повторения ситуации 2018 года, когда в корабле "Союз МС-09" было обнаружено просверленное отверстие, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире "Соловьев live".
"Мы сделали все необходимое, чтобы даже теоретически невозможно было бы ... Российский сегмент МКС сегодня надежно защищен всеми необходимыми системами наблюдения и контроля", - сказал Рогозин.
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По его словам, "Роскосмос" не может рассказать, кто сделал "дырку" в "Союзе". "Мы не имеем возможности по самым разным причинам", - сказал он.
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РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
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