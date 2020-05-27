На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"

"Мы сделали все необходимое, чтобы даже теоретически невозможно было бы ... Российский сегмент МКС сегодня надежно защищен всеми необходимыми системами наблюдения и контроля", - сказал Рогозин.

По его словам, "Роскосмос" не может рассказать, кто сделал "дырку" в "Союзе". "Мы не имеем возможности по самым разным причинам", - сказал он.