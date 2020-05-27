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РИА Наука
2020-05-27T23:12
https://ria.ru/20200527/1572089865.html
Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
https://cdn23.img.ria.ru/images/155537/14/1555371482_0:395:2939:2048_1036x0_80_0_0_8061c43bb388500a4b5342911185af6e.jpg
РИА Новости

Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики

23:11 27.05.2020 (обновлено: 23:12 27.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал с умом тратить деньги, которые государство выделяет на освоение космоса, и не отнимать средства на дорогостоящие, но неэффективные проекты.
Гендиректор "Роскосмоса" напомнил о созданной в Советском Союзе сверхтяжелой ракете "Энергия" и корабле "Буран", который совершил всего один тестовый полет в автоматическом режиме, а применения ему так и не нашли. По словам Рогозина, кроме того, что программа была свернута, её колоссальная стоимость еще и "во многом привела к развалу Советского Союза".
"Мы не имеем права сегодня двигаться таким же путем. В стране, где есть потребности вложиться в образование, в науку, в детей, в инвалидов и так далее, отнимать эти деньги на развитие космоса можно, только четко представляя себе задачу, для чего мы это делаем", – сказал Рогозин в эфире Youtube-канала "Соловьев LIVE".
При этом Рогозин признался, что во время каждого пилотируемого пуска на Байконуре, до сих пор сопряженного с опасностью, думает о том, "ради чего мы это делаем".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный
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