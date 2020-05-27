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CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
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РИА Новости

CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе

23:11 27.05.2020
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© AP Photo / IIPA,Ebrahim NorouziИранские специалисты работают на АЭС Бушер
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
© AP Photo / IIPA,Ebrahim Norouzi
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. США выделяют два месяца на завершение работ по мирной ядерной программе Ирана, которые впоследствии будут подпадать под санкции, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
"Исключения из санкций на эту деятельность окончатся после окончательного 60-дневного периода сворачивания работ, что позволит участвующим в этой деятельности компаниям и юридическим лицам прекратить свои операции", - говорится в письменном заявлении Помпео.
Ранее Помпео сообщил, что США прекращают все исключения из санкций для иранского мирного атома, не считая 1-го энергоблока Бушерской АЭС. Это одни из последних послаблений, введенных против Ирана в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.
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