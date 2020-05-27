CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе

"Исключения из санкций на эту деятельность окончатся после окончательного 60-дневного периода сворачивания работ, что позволит участвующим в этой деятельности компаниям и юридическим лицам прекратить свои операции", - говорится в письменном заявлении Помпео.

Ранее Помпео сообщил, что США прекращают все исключения из санкций для иранского мирного атома, не считая 1-го энергоблока Бушерской АЭС. Это одни из последних послаблений, введенных против Ирана в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.