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2020-05-27T23:08
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США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
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РИА Новости

США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране

23:08 27.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Бушерская АЭС станет единственным исключением из американских санкций, которое США оставят для мирной атомной программы Ирана, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
"США предоставляют 90-дневное продление исключения, которое касается международной поддержки энергоблока 1 Бушерской атомной электростанции, чтобы обеспечить безопасность работы. Мы продолжим внимательно следить за всеми событиями в иранской ядерной программе и можем модифицировать это исключение в любое время", - говорится в письменном заявлении Помпео.
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