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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T23:05
https://ria.ru/20200527/1572089630.html
В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569172557_0:237:3072:1965_1036x0_80_0_0_781eade3c57798f36d5f1ced55a34546.jpg
РИА Новости

В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки

23:05 27.05.2020
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© AP Photo / Nariman El-MoftyРабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
© AP Photo / Nariman El-Mofty
КАИР, 27 мая – РИА Новости. Власти Египта сообщили в среду о новом рекорде по числу заболевших коронавирусом за сутки – зафиксированы 910 новых случаев, общее количество заболевших приблизилось к отметке в 20 тысяч.
"Зафиксированы 910 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными, за сутки от заболевания погибли 19 человек", - говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда.
На данный момент это самый высокий показатель по числу зафиксированных за сутки случаев коронавируса с начала эпидемии в Египте.
По словам спикера, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусом и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ.
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"Общее число заболевших коронавирусом в Египте – 19 666 человек, 5205 человек выздоровели, скончались 816 человек", - сообщил Мугахед.
Советник министра здравоохранения страны Шериф Вадиа сообщил во вторник, что лишь 61 пациент с коронавирусом в Египте дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), порядка 40% коек в отделениях интенсивной терапии вакантны. Вадиа сообщил, что средний возраст умерших от заболевания египтян – 61 год. Почти 85% скончавшихся от коронавируса страдали другими хроническими заболеваниями, отметил Вадиа.
В Египте на время праздника разговения Ид аль-Фитр с 24 по 29 мая удлинен комендантский час: он длится с 17.00 до 6.00 (с 18.00 до 7.00 мск). В течение данного периода приостановлена работа общественного транспорта, закрыты все торговые центры, рестораны, увеселительные заведения, все пляжи, парки.
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С 30 мая, как сообщил премьер Мустафа Мадбули, возобновят работу ТЦ и учреждения, предоставляющие гражданам различные услуги. При этом комендантский час с 30 мая в течение двух недель будет длиться с 20.00 до 6.00 (с 21.00 до 7.00 мск). Также с 30 мая будет введен масочный режим со штрафами для нарушителей.
Премьер ранее заявил, что с середины июня будет объявлено о постепенном возобновлении работы тех объектов, которые были закрыты в связи с коронавирусом, с учетом всех мер предосторожности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗЕгипетВ мире
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