Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу

Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Минздрав раскрыл подробности методических рекомендаций по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19.

В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".

"Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются", — говорится в рекомендациях.

Случаи смерти, связанные с COVID-19, подразделяются на две группы. В первую входят те, когда коронавирус выбирают в качестве первоначальной причины смерти. Во вторую — когда вирус играет решающую роль в развитии другого заболевания и смертельных осложнений.

Пандемия коронавируса охватила практически все государства мира. Согласно последним данным ВОЗ , им заражены около пяти с половиной миллионов человек, более 349 тысяч скончались.

В России коронавирус диагностировали у 370 680 человек, из них 142 208 выздоровели, 3968 пациентов спасти не удалось.