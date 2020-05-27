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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T22:55
https://ria.ru/20200527/1572089505.html
Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572073600_0:45:2998:1731_1036x0_80_0_0_1f53e236809c5cbf55f84c9d48d0d309.jpg
РИА Новости

Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу

22:54 27.05.2020 (обновлено: 22:55 27.05.2020)
21279
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Минздрав раскрыл подробности методических рекомендаций по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19.
В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
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"Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются", — говорится в рекомендациях.
Случаи смерти, связанные с COVID-19, подразделяются на две группы. В первую входят те, когда коронавирус выбирают в качестве первоначальной причины смерти. Во вторую — когда вирус играет решающую роль в развитии другого заболевания и смертельных осложнений.
Пандемия коронавируса охватила практически все государства мира. Согласно последним данным ВОЗ, им заражены около пяти с половиной миллионов человек, более 349 тысяч скончались.
В России коронавирус диагностировали у 370 680 человек, из них 142 208 выздоровели, 3968 пациентов спасти не удалось.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8333950
Обсудить 8
Распространение нового коронавирусаМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ВОЗОбщество
Популярные комментарии
Кручу, верчу, обмануть хочу. От власти одна ложь.
27 мая, 23:00
ХЗХ З
3000006
ну почему ложь? прямым текстом сказали, будем занижать, т.к. по словам Путина все идет на спад
27 мая, 23:03
Павел Пономарев
1060003
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