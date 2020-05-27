США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана

ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. США вводят санкции против двух руководителей иранской ядерной программы, сообщил госсекретарь Майк Помпео

"Я также ввожу санкции против двух лидеров иранской программы ядерного обогащения - Маджида Агаи и Амджада Сазгара. Иранские ученые должны сделать выбор: продолжать мирную работу за пределами сферы распространения (ядерного оружия и материалов – ред.) или рисковать оказаться под санкциям", - написал Помпео в Twitter

"Продолжающаяся ядерная эскалация Ирана ясно показывает, что это сотрудничество должно быть прекращено. Дальнейшие попытки ядерного вымогательства только усилят давление на режим", - добавил пресс-секретарь.

В специальном заявлении Помпео пояснил, что Агаи и Сазгар попали под санкции "за участие или попытку участия в деятельности, которая существенно способствовала распространению оружия массового уничтожения".

По данным госсекретаря, Сазгар является управляющим директором организации по атомной энергии Ирана, ответственной за промышленное производство газовых центрифуг для обогащения урана. В 2019 году Сазгар руководил и контролировал установку центрифуг на иранском заводе по обогащению топлива в Фордо.