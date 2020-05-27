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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T22:48
https://ria.ru/20200527/1572089404.html
Число жертв коронавируса в мире превысило 349 тысяч человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569309305_0:376:2972:2048_1036x0_80_0_0_6a642a07cabd9979741808d61abb85f8.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в мире превысило 349 тысяч человек

22:48 27.05.2020
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© AFP 2020 / Sebastien BozonМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AFP 2020 / Sebastien Bozon
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число жертв коронавирусной инфекции в мире за сутки увеличилось более чем на 5,5 тысячи, превысив 349 тысяч, заразились за сутки более 84 тысяч человек, общее число случаев COVID-19 достигло почти 5,5 миллиона, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 84 314 новых случаев заболевания COVID-19, умер 5 581 пациент. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 5 488 825, количество летальных исходов - 349 095.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 2 495 924.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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