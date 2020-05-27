Число жертв коронавируса в мире превысило 349 тысяч человек

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число жертв коронавирусной инфекции в мире за сутки увеличилось более чем на 5,5 тысячи, превысив 349 тысяч, заразились за сутки более 84 тысяч человек, общее число случаев COVID-19 достигло почти 5,5 миллиона, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 84 314 новых случаев заболевания COVID-19, умер 5 581 пациент. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 5 488 825, количество летальных исходов - 349 095.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 2 495 924.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.