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Хочу стать космонавтом
2020-05-27T22:46
https://ria.ru/20200527/1572089370.html
Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции
https://cdn22.img.ria.ru/images/156243/91/1562439167_0:0:3009:1694_1036x0_80_0_0_345b8e0ca8dfbc4edb41ee1fe0b57eec.jpg
РИА Новости

Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции

22:46 27.05.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидДмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия создаст новую околоземную орбитальную станцию после 2030 года, в неё войдут модули, которые раньше планировалось отправить к Международной космической станции, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"И по сути дела после 2030 года Российская Федерация будет страной, которая создаст новую станцию", - сказал он в ходе трансляции на YouTube-канале "Соловьев LIVE".
"У нас уже есть в резерве два модуля - один уже создан, так называемый узловой модуль, второй - это энергетический модуль, который позволит обеспечить питанием нашу новую станцию. Мы к ней планируем нарастить ещё несколько модулей", - добавил Рогозин.
Ранее узловой и научно-энергетический модули планировалось запустить к МКС. В конце 2019 года Рогозин заявил, что эти модули составят основу российской окололунной станции.
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Хочу стать космонавтомРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
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