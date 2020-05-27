Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия создаст новую околоземную орбитальную станцию после 2030 года, в неё войдут модули, которые раньше планировалось отправить к Международной космической станции, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"И по сути дела после 2030 года Российская Федерация будет страной, которая создаст новую станцию", - сказал он в ходе трансляции на YouTube-канале "Соловьев LIVE".
"У нас уже есть в резерве два модуля - один уже создан, так называемый узловой модуль, второй - это энергетический модуль, который позволит обеспечить питанием нашу новую станцию. Мы к ней планируем нарастить ещё несколько модулей", - добавил Рогозин.
Ранее узловой и научно-энергетический модули планировалось запустить к МКС. В конце 2019 года Рогозин заявил, что эти модули составят основу российской окололунной станции.