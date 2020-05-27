Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции

"У нас уже есть в резерве два модуля - один уже создан, так называемый узловой модуль, второй - это энергетический модуль, который позволит обеспечить питанием нашу новую станцию. Мы к ней планируем нарастить ещё несколько модулей", - добавил Рогозин.