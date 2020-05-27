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2020-05-28T01:07
https://ria.ru/20200527/1572089314.html
Путин поддержал идею утроить минимальное пособие по безработице
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РИА Новости

Путин поддержал идею утроить минимальное пособие по безработице

22:42 27.05.2020 (обновлено: 01:07 28.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал озвученные ранее инициативы Министерства труда и социальной защиты по увеличению максимального пособия по безработице.
Он подчеркнул, что в нынешней ситуации Минтруду, региональным властям и службам занятости необходимо ответственно и с полной отдачей отнестись к проблемам каждого человека. Как сказал глава государства, сейчас "это важнейшее направление нашей работы".

Инициативы Минтруда

Министерство труда и социальной защиты предложило в три раза увеличить минимальное пособие по безработице.
Размер выплат на три месяца вырастет до 4,5 тысячи рублей.
Кроме того, в рамках поддержки граждан в связи с пандемией нового коронавируса ведомство выступило с инициативой выделить по 12 130 рублей индивидуальным предпринимателям, которые были вынуждены закрыть бизнес.
Также предлагается выплатить по три тысячи рублей для детей до 18 лет россиянам, потерявшим работу до 1 марта.
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Миндтруд считает нужным организовать общественные работы или временную занятость для оказавшихся под риском увольнения граждан. Сделать это предлагается в субъектах с благоприятной эпидемиологической обстановкой. Предприятиям, которые займутся организацией этих работ, компенсируют часть расходов.
В ведомстве также заметили, что важно продлить выплату назначенных пособий по безработице на три месяца.
Министерство предложило организовать обучение для россиян, которые находятся под риском увольнения и состоят на учете в центрах занятости.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)ВОЗВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Я благодарю нашего президента за поддержку граждан РФ. И как не крути пока Путин В.В. президент России мы будим жить и гордится нашей страной.
27 мая, 23:26
Евгений Княгинин
281008
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