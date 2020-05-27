Путин поддержал идею утроить минимальное пособие по безработице

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поддержал озвученные ранее инициативы Министерства труда и социальной защиты по увеличению максимального пособия по безработице.

Он подчеркнул, что в нынешней ситуации Минтруду, региональным властям и службам занятости необходимо ответственно и с полной отдачей отнестись к проблемам каждого человека. Как сказал глава государства, сейчас "это важнейшее направление нашей работы".

Инициативы Минтруда

Размер выплат на три месяца вырастет до 4,5 тысячи рублей.

Кроме того, в рамках поддержки граждан в связи с пандемией нового коронавируса ведомство выступило с инициативой выделить по 12 130 рублей индивидуальным предпринимателям, которые были вынуждены закрыть бизнес.

Также предлагается выплатить по три тысячи рублей для детей до 18 лет россиянам, потерявшим работу до 1 марта.

Миндтруд считает нужным организовать общественные работы или временную занятость для оказавшихся под риском увольнения граждан. Сделать это предлагается в субъектах с благоприятной эпидемиологической обстановкой. Предприятиям, которые займутся организацией этих работ, компенсируют часть расходов.

В ведомстве также заметили, что важно продлить выплату назначенных пособий по безработице на три месяца.

Министерство предложило организовать обучение для россиян, которые находятся под риском увольнения и состоят на учете в центрах занятости.

COVID-19

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Согласно данным ВОЗ , заражены более 5,4 миллиона человек, более 349 тысяч умерли.