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Меркель рассказала, как сложно выстраивается сотрудничество с США
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РИА Новости

Меркель рассказала, как сложно выстраивается сотрудничество с США

22:33 27.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Ангела Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Сотрудничество Евросоюза с США выстраивается сложнее, чем хотелось бы ЕС, но трансатлантическое партнерство остается основой европейской внешней политики, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Важнейшим партнером Европы являются США. Я понимаю, что сотрудничество с США складывается сложнее, чем мы бы хотели. Это касается климатической и торговой политики, а также сейчас вопроса роли международных организаций в борьбе с пандемией коронавируса", - заявила Меркель, выступая на мероприятии фонда имени Конрада Аденауэра, представляя цели ФРГ в предстоящем председательстве в ЕС.
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Тем не менее, продолжала она, трансатлантические отношения, сотрудничество и союз с США и НАТО "являются и остаются центральной и несущей опорой нашей внешней политики и политики безопасности". Она добавила, что "не просто сохранение, а укрепление этих отношений остается в наших исконных национальных и европейских интересах". По ее словам, для международного порядка, мира и стабильности, преодоления важнейших вызовов Европа и США зависят друг от друга.
"Мы не должны забывать, что Европа не является нейтральной. Европа является частью политического Запада. Если Европа хочет сохранить себя и свои ценности в этом мире - мы хотим и должны это сделать - то это удастся нам, когда мы возьмем свою судьбу в свои руки, но также и будет действовать как надежные партнеры западного сообщества интересов и ценностей. Это часть одного, две стороны одной медали", - добавила Меркель.
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НАТОЕвросоюзАнгела МеркельГерманияЕвропаСШАВ мире
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