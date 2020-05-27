Меркель рассказала, как сложно выстраивается сотрудничество с США

БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Сотрудничество Евросоюза с США выстраивается сложнее, чем хотелось бы ЕС, но трансатлантическое партнерство остается основой европейской внешней политики, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Важнейшим партнером Европы являются США. Я понимаю, что сотрудничество с США складывается сложнее, чем мы бы хотели. Это касается климатической и торговой политики, а также сейчас вопроса роли международных организаций в борьбе с пандемией коронавируса", - заявила Меркель, выступая на мероприятии фонда имени Конрада Аденауэра, представляя цели ФРГ в предстоящем председательстве в ЕС.
Тем не менее, продолжала она, трансатлантические отношения, сотрудничество и союз с США и НАТО "являются и остаются центральной и несущей опорой нашей внешней политики и политики безопасности". Она добавила, что "не просто сохранение, а укрепление этих отношений остается в наших исконных национальных и европейских интересах". По ее словам, для международного порядка, мира и стабильности, преодоления важнейших вызовов Европа и США зависят друг от друга.
"Мы не должны забывать, что Европа не является нейтральной. Европа является частью политического Запада. Если Европа хочет сохранить себя и свои ценности в этом мире - мы хотим и должны это сделать - то это удастся нам, когда мы возьмем свою судьбу в свои руки, но также и будет действовать как надежные партнеры западного сообщества интересов и ценностей. Это часть одного, две стороны одной медали", - добавила Меркель.