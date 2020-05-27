Меркель рассказала, как сложно выстраивается сотрудничество с США

"Мы не должны забывать, что Европа не является нейтральной. Европа является частью политического Запада. Если Европа хочет сохранить себя и свои ценности в этом мире - мы хотим и должны это сделать - то это удастся нам, когда мы возьмем свою судьбу в свои руки, но также и будет действовать как надежные партнеры западного сообщества интересов и ценностей. Это часть одного, две стороны одной медали", - добавила Меркель.