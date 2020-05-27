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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T22:31
https://ria.ru/20200527/1572089146.html
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки

22:31 27.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. За сутки после лечения в ВС РФ выздоровели от коронавирусной инфекции 146 военнослужащих, общая численность вылечившихся увеличилась до 3208 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 146 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3208 человек", - говорится в бюллетене.
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Также за прошедшие сутки среди гражданского персонала ВС РФ после прохождения лечения выздоровело 15 человек. Общее число выздоровевших сотрудников гражданского персонала (нарастающим итогом) увеличилась до 241 человека.
На 27 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях выявлен 1521 военный с положительными результатами тестов на COVID-19. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 572 военных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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