В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки

Вирусолог объяснил, почему некоторые россияне невосприимчивы к COVID-19

Вирусолог объяснил, почему некоторые россияне невосприимчивы к COVID-19

Также за прошедшие сутки среди гражданского персонала ВС РФ после прохождения лечения выздоровело 15 человек. Общее число выздоровевших сотрудников гражданского персонала (нарастающим итогом) увеличилась до 241 человека.

На 27 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях выявлен 1521 военный с положительными результатами тестов на COVID-19. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 572 военных.