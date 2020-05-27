В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки

"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 146 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3208 человек", - говорится в бюллетене.
Также за прошедшие сутки среди гражданского персонала ВС РФ после прохождения лечения выздоровело 15 человек. Общее число выздоровевших сотрудников гражданского персонала (нарастающим итогом) увеличилась до 241 человека.
На 27 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях выявлен 1521 военный с положительными результатами тестов на COVID-19. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 572 военных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.