Второй испытательный пуск тяжелой "Ангары" может состояться осенью

"В этом году мы сдаем на пуск, на полигон, на летные испытания тяжелую "Ангару". В этом году мы возобновляем испытания практически доведённой до ума этой ракеты. Я надеюсь, что осенью мы проведем летные испытания", - сказал Рогозин.