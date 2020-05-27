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Хочу стать космонавтом
2020-05-27T22:46
https://ria.ru/20200527/1572089114.html
Второй испытательный пуск тяжелой "Ангары" может состояться осенью
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РИА Новости

Второй испытательный пуск тяжелой "Ангары" может состояться осенью

22:30 27.05.2020 (обновлено: 22:46 27.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанкПервый пуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5"
Первый пуск ракеты тяжелого класса Ангара-А5
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара А5" может состояться осенью нынешнего года, а в целом ее летные испытания завершатся к 2023 году, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире Youtube-канала "Соловьев live".
"В этом году мы сдаем на пуск, на полигон, на летные испытания тяжелую "Ангару". В этом году мы возобновляем испытания практически доведённой до ума этой ракеты. Я надеюсь, что осенью мы проведем летные испытания", - сказал Рогозин.
По его словам, серия летных испытаний должна завершиться в 2021-2022 годах, а с 2023 года начнется ее серийное производство в Омске.
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Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосДмитрий РогозинОмск
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