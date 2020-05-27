Второй испытательный пуск тяжелой "Ангары" может состояться осенью

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара А5" может состояться осенью нынешнего года, а в целом ее летные испытания завершатся к 2023 году, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире Youtube-канала "Соловьев live".
"В этом году мы сдаем на пуск, на полигон, на летные испытания тяжелую "Ангару". В этом году мы возобновляем испытания практически доведённой до ума этой ракеты. Я надеюсь, что осенью мы проведем летные испытания", - сказал Рогозин.
По его словам, серия летных испытаний должна завершиться в 2021-2022 годах, а с 2023 года начнется ее серийное производство в Омске.