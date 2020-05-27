У 17 сотрудников "Минудобрений" под Воронежем нашли коронавирус

ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у 17 сотрудников предприятия "Минудобрения" в городе Россошь Воронежской области, сообщает в среду правительство региона.
Ранее вспышки COVID-19 были зафиксированы на трех крупных предприятиях Воронежской области. В частности, коронавирусная инфекция подтвердилась у 17 работников кондитерской фабрики компании KDV в Рамонском районе, у 40 работников вагоноремонтного завода в Воронеже и у 12 сотрудников Воронежского центра ракетного двигателестроения.
"Россошанские "Минудобрения"... за свой счёт организовало тестирование сотрудников, на сегодня проведено 1 001 исследование. Так, с 14 по 26 мая выявлены 17 случаев COVID-19, подавляющее большинство пациентов переносят болезнь бессимптомно", - говорится в сообщении.
На предприятии, как информируют власти, организован входной фильтр с помощью тепловизора, проводится обеззараживание воздуха, в достаточном количестве есть дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.
В Воронежской области коронавирус подтвержден у 1643 человек. Умерли 17 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели, по последним данным, 1235.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.