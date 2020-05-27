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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T22:22
https://ria.ru/20200527/1572089035.html
У 17 сотрудников "Минудобрений" под Воронежем нашли коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_0:170:3153:1944_1036x0_80_0_0_b2d2478071c8ce24dc3baa5ded51c970.jpg
РИА Новости

У 17 сотрудников "Минудобрений" под Воронежем нашли коронавирус

22:22 27.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у 17 сотрудников предприятия "Минудобрения" в городе Россошь Воронежской области, сообщает в среду правительство региона.
Ранее вспышки COVID-19 были зафиксированы на трех крупных предприятиях Воронежской области. В частности, коронавирусная инфекция подтвердилась у 17 работников кондитерской фабрики компании KDV в Рамонском районе, у 40 работников вагоноремонтного завода в Воронеже и у 12 сотрудников Воронежского центра ракетного двигателестроения.
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"Россошанские "Минудобрения"... за свой счёт организовало тестирование сотрудников, на сегодня проведено 1 001 исследование. Так, с 14 по 26 мая выявлены 17 случаев COVID-19, подавляющее большинство пациентов переносят болезнь бессимптомно", - говорится в сообщении.
На предприятии, как информируют власти, организован входной фильтр с помощью тепловизора, проводится обеззараживание воздуха, в достаточном количестве есть дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.
В Воронежской области коронавирус подтвержден у 1643 человек. Умерли 17 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели, по последним данным, 1235.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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