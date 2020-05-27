У 17 сотрудников "Минудобрений" под Воронежем нашли коронавирус

Вирусолог объяснил, почему некоторые россияне невосприимчивы к COVID-19

Вирусолог объяснил, почему некоторые россияне невосприимчивы к COVID-19

На предприятии, как информируют власти, организован входной фильтр с помощью тепловизора, проводится обеззараживание воздуха, в достаточном количестве есть дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.