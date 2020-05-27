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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-27T22:43
https://ria.ru/20200527/1572088988.html
Российские военные назвали виновных в подрыве турецкого патруля в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565283610_0:224:3072:1952_1036x0_80_0_0_d9c27b95e18be75ef57fd7122b016dcc.jpg
РИА Новости

Российские военные назвали виновных в подрыве турецкого патруля в Идлибе

22:19 27.05.2020 (обновлено: 22:43 27.05.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Боевики группировки "Аль-Исламад-Туркестани" причастны к подрыву турецкого патруля в Идлибской зоне деэскалации, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
"К теракту причастны боевики группировки "Аль-Исламад-Туркестани", которые привели в действие самодельное взрывное устройство во время движения турецкой военной колонны вблизи склада боеприпасов террористической группы", — рассказал Журавлев.
По его словам, боевики подорвали автомобиль из состава колонны турецкого военного патруля, когда военные ехали по трассе М-4 в районе населенного пункта Инкзик.
"Один турецкий военнослужащий, получивший в результате взрыва множественные осколочные ранения и эвакуированный на территорию Турции, скончался", — добавил Журавлев.
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Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в конце февраля, когда террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Сирийская армия открыла ответный огонь. По информации Минобороны, обстрелу со стороны правительственных войск подверглись и турецкие солдаты, которые не должны были там находиться.
После встречи президентов России и Турции в Москве 5 марта ситуацию удалось отвести от опасной черты — стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о прекращении огня. Кроме того, Москва и Анкара договорились о совместном патрулировании важной трассы М-4.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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