Российские военные назвали виновных в подрыве турецкого патруля в Идлибе

"К теракту причастны боевики группировки "Аль-Исламад-Туркестани", которые привели в действие самодельное взрывное устройство во время движения турецкой военной колонны вблизи склада боеприпасов террористической группы", — рассказал Журавлев.

По его словам, боевики подорвали автомобиль из состава колонны турецкого военного патруля, когда военные ехали по трассе М-4 в районе населенного пункта Инкзик.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в конце февраля, когда террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Сирийская армия открыла ответный огонь. По информации Минобороны, обстрелу со стороны правительственных войск подверглись и турецкие солдаты, которые не должны были там находиться.