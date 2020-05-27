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2020-05-27T22:17
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Меркель назвала один из приоритетов председательства в ЕС
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РИА Новости

Меркель назвала один из приоритетов председательства в ЕС

22:17 27.05.2020
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© AP Photo / Michael SohnКанцлер ФРГ Ангела Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
© AP Photo / Michael Sohn
БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Отношения Европейского союза с Китаем будут одним из приоритетов председательства Германии в Совете ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Я рассматривают наше председательство как шанс развивать Европу дальше как дееспособную, солидарную и сформировавшуюся силу, которая берет на себя ответственность за мир и безопасность на планете. На этом фоне, например, отношения Европы с Китаем будут одним из внешнеполитических приоритетов нашего председательства в ЕС. Евросоюз имеет большой стратегический интерес в том, чтобы активно формировать отношения с Китаем, одним из важнейших акторов этого столетия", - заявила Меркель, выступая в мероприятии фонда имени Конрада Аденауэра, представляя цели ФРГ в предстоящем председательстве в ЕС.
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