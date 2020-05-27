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2020-05-27T22:07
https://ria.ru/20200527/1572088786.html
Эксперты: борьба с безработицей в нынешних условиях жизненно необходима
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РИА Новости

Эксперты: борьба с безработицей в нынешних условиях жизненно необходима

22:07 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по ситуации на рынке труда
Президент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по ситуации на рынке труда
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Поддержка рынка труда, борьба с безработицей и повышение уровня жизни в условиях пандемии – своевременные и жизненно необходимые решения. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя итоги совещания у Владимира Путина по ситуации на рынке труда.
"Только при наличии денег в руках людей можно надеяться на преодоление кризиса. Платежеспособный спрос – основное средство развития рыночной экономики. А еще ведь есть социальная сторона вопроса: люди будут защищены от тяжелых последствий этого кризиса и в социальном, и в экономическом плане", – отметил Журавлев.
Среди ключевых решений, принятых на совещании, эксперт отметил повышение минимального уровня пособия по безработице. Дмитрий Журавлев заявил, что такая мера является не только экономическим механизмом, но и своего рода социальным регулятором.
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"Когда содержание безработных будет соотносимо с минимальной зарплатой, тогда, во-первых, пособие будет восприниматься как реальная опора на период поиска работы. А во-вторых, и для предпринимателей, и для региональных властей найти работу для этого человека станет экономически выгодно", – пояснил генеральный директор Института региональных проблем.
Среди важных решений, прозвучавших на встрече, Дмитрий Журавлев отметил тему трудоустройства выпускников вузов.
"Эта проблема существует и вне коронавируса. Здесь очень многое нужно сделать, потому что у нас, особенно в девяностые годы, была разбалансировка между системой образования и потребностями рынка труда", – уточнил Журавлев.
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В свою очередь президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко среди важнейших моментов совещания выделил упрощение регистрации безработных через портал "Работа в России".
"Теперь они смогут получать максимальное пособие 12 130 рублей до октября, и это касается индивидуальных предпринимателей. Оно будет действовать для тех, кто потерял работу с 1 марта независимо от того, сколько человек зарабатывал раньше", – рассказал Евгений Минченко.
Также, по его мнению, для представителей бизнеса на прошедшем совещании значимой темой стала возможность перехода на электронный документооборот и минимизация бумажной работы.
"Цифровизация кадрового дела – большая и давно назревшая инициатива, которая в условиях эпидемии оказалась очень востребованной. Думаю, это сделает регулирование трудовых отношений в условиях удаленной работы и платформенной занятости более совершенным", – уточнил руководитель консалтингового холдинга.
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Кроме того, Евгений Минченко заявил, что выводы о том, как Россия справляется с безработицей, можно будет делать не ранее чем через полгода.
"Все страны сейчас находятся примерно в одинаковых условиях, и власти каждой решают эти проблемы по-своему. Пройдет пандемия, и нужно уже сейчас думать о том, как выстраивать работу, в том числе с удаленными сотрудниками", – заключил эксперт.
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РоссияДмитрий ЖуравлевЕвгений МинченкоВладимир ПутинОбщество
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