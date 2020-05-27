Эксперты: борьба с безработицей в нынешних условиях жизненно необходима

Президент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по ситуации на рынке труда

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Поддержка рынка труда, борьба с безработицей и повышение уровня жизни в условиях пандемии – своевременные и жизненно необходимые решения. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя итоги совещания у Владимира Путина по ситуации на рынке труда.

"Только при наличии денег в руках людей можно надеяться на преодоление кризиса. Платежеспособный спрос – основное средство развития рыночной экономики. А еще ведь есть социальная сторона вопроса: люди будут защищены от тяжелых последствий этого кризиса и в социальном, и в экономическом плане", – отметил Журавлев.

Среди ключевых решений, принятых на совещании, эксперт отметил повышение минимального уровня пособия по безработице. Дмитрий Журавлев заявил, что такая мера является не только экономическим механизмом, но и своего рода социальным регулятором.

"Когда содержание безработных будет соотносимо с минимальной зарплатой, тогда, во-первых, пособие будет восприниматься как реальная опора на период поиска работы. А во-вторых, и для предпринимателей, и для региональных властей найти работу для этого человека станет экономически выгодно", – пояснил генеральный директор Института региональных проблем.

Среди важных решений, прозвучавших на встрече, Дмитрий Журавлев отметил тему трудоустройства выпускников вузов.

"Эта проблема существует и вне коронавируса. Здесь очень многое нужно сделать, потому что у нас, особенно в девяностые годы, была разбалансировка между системой образования и потребностями рынка труда", – уточнил Журавлев.

В свою очередь президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко среди важнейших моментов совещания выделил упрощение регистрации безработных через портал "Работа в России".

"Теперь они смогут получать максимальное пособие 12 130 рублей до октября, и это касается индивидуальных предпринимателей. Оно будет действовать для тех, кто потерял работу с 1 марта независимо от того, сколько человек зарабатывал раньше", – рассказал Евгений Минченко.

Также, по его мнению, для представителей бизнеса на прошедшем совещании значимой темой стала возможность перехода на электронный документооборот и минимизация бумажной работы.

"Цифровизация кадрового дела – большая и давно назревшая инициатива, которая в условиях эпидемии оказалась очень востребованной. Думаю, это сделает регулирование трудовых отношений в условиях удаленной работы и платформенной занятости более совершенным", – уточнил руководитель консалтингового холдинга.

Кроме того, Евгений Минченко заявил, что выводы о том, как Россия справляется с безработицей, можно будет делать не ранее чем через полгода.