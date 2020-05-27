Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк увеличилось за сутки на 74

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса за сутки в штате Число жертв коронавируса за сутки в штате Нью-Йорк незначительно изменилось по сравнению с предыдущим днем: во вторник скончались 74 человека, тогда как в понедельник это число составляло 73, заявил губернатор Эндрю Куомо на пресс-конференции в Вашингтоне

Трансляцию вел телеканал NY1

Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 тысяч.

"Число госпитализированных снижается, число подключаемых к аппаратам ИВЛ снижается, это хороший знак. Число новых случаев заражения COVID-19 снижается, что является очень хорошей новостью. Что касается ньюйоркцев, которых мы потеряли, – вчера 74, примерно столько же, сколько и за день до этого. За день до этого было 73", - сказал Куомо.

Всего в штате от коронавируса скончались 23 643 человека.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом и почти 99 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 384 тысяч человек.

Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 5 606 925 человек. Выздоровели в мире свыше 2,3 миллиона, более 350 тысяч человек умерли.