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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T21:59
https://ria.ru/20200527/1572088480.html
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк увеличилось за сутки на 74
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571345314_0:132:3036:1840_1036x0_80_0_0_b1487f61231d2ff23214fa8d6bb4616e.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк увеличилось за сутки на 74

21:59 27.05.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПохороны умерших от коронавируса в США
Похороны умерших от коронавируса в США
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ЙОРК, 27 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса за сутки в штате Нью-Йорк незначительно изменилось по сравнению с предыдущим днем: во вторник скончались 74 человека, тогда как в понедельник это число составляло 73, заявил губернатор Эндрю Куомо на пресс-конференции в Вашингтоне.
Трансляцию вел телеканал NY1.
Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 тысяч.
"Число госпитализированных снижается, число подключаемых к аппаратам ИВЛ снижается, это хороший знак. Число новых случаев заражения COVID-19 снижается, что является очень хорошей новостью. Что касается ньюйоркцев, которых мы потеряли, – вчера 74, примерно столько же, сколько и за день до этого. За день до этого было 73", - сказал Куомо.
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Всего в штате от коронавируса скончались 23 643 человека.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом и почти 99 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 384 тысяч человек.
Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 5 606 925 человек. Выздоровели в мире свыше 2,3 миллиона, более 350 тысяч человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Здоровье - ОбществоНью-Йорк (штат)Вашингтон (город)СШАВ мире
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