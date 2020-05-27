НЬЮ-ДЕЛИ, 27 мая – РИА Новости. Успехи индийского штата Керала в борьбе с коронавирусом заключаются во всесторонней подготовке к вспышке болезни и успешной борьбе с вирусом Нипах в 2018 году, считает глава кафедры общественной медицины института медицинских исследований Амрита доктор Виджья Кумар.

Расположенный на юге Индии штат Керала 21-й по площади и восьмой по числу населения среди 28 штатов и 8 союзных территорий страны. На 38 тысячах квадратных километров тут проживают более 33 миллионов человек. Согласно последним данным, в штате выявлено 963 случая коронавируса, 542 из заболевших вылечились, 6 человек умерли. Как отмечает минздрав Индии, более 70% смертей от коронавируса связаны с сопутствующими заболеваниями.

"У нас был ранний опыт, приобретенный из-за вируса Нипах. В 2018 году в штате была вспышка этого заболевания. Всего было зарегистрировано 19 случаев заболевания, 17 человек умерло, то есть смертность намного выше, чем при коронавирусе. Поэтому, когда началась вспышка коронавируса, правительство знало что делать. Власти штата на раннем этапе ввели режим изоляции, призвали поддерживать социальную дистанцию. Это помогло сдержать распространение инфекции, хотя в Керале она началась раньше всех", - сказал доктор Кумар РИА Новости.

Бангладеш и Вирус Нипах вызывает тяжёлую болезнь, для которой характерны энцефалит или респираторные заболевания. Первая вспышка этого заболевания была отмечена в Малайзии в 1999 году, тогда погибло 105 человек из 265 заболевших. Болезнь распространилась в Сингапуре Индии . Переносчиками болезни являются свиньи, а естественным хозяином - летучие мыши. Примерно в 70% случаев болезнь приводит к смерти. Вакцины против вируса не найдено. В 2018 году власти Кералы справились с этой болезнью с помощью изоляции заболевших.

Италии, "В Керале были отмечены три первых случая заболевания коронавирусом в Индии, это были студенты, приехавшие домой из Китая . Новые больные люди приезжали из-за рубежа – из Европы Испании , из США . Введенные меры помогли тому, чтобы болезнь не вышла за пределы семей. Лишь несколько случае заболевания коронавирусом было выявлено за пределами семей – среди тех, кто так или иначе контактировал с заболевшими", - сказал он.

По его словам, сдержать распространение коронавируса помогли действия властей, которые руководствовались правилом "тестировать, отслеживать, изолировать и поддерживать". Он также отметил, что в штате были созданы команды для отслеживания заболевания еще до того, как первые заболевшие прилетели в Индию из Китая.

Для предотвращения роста числа заболевших власти Кералы призвали власти Индии ограничить число прибывающих людей, чтобы сразу не столкнуться с 700-800 тысячами приехавших из других штатов и разрешить въезд приоритетных категорий граждан – беременных женщин, детей, стариков, пациентов с хроническими болезнями и тех, кто потерял работу. Вместе с тем, в штате налажена работа групп наблюдения за прибывающими, созданы службы для разделения людей по районам их проживания и направления их в соответствующие пункты.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.