Каршеринги в Москве могут лишить льготной парковки

Работа операторов каршеринга была приостановлена в Москве с 13 апреля в связи с ограничениями по коронавирусу. Позже мэр Москвы подписал указ о возобновлении работы каршеринга с 25 мая при условии аренды авто от пяти дней с последующей дезинфекцией.