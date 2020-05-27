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Каршеринги в Москве могут лишить льготной парковки
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РИА Новости

Каршеринги в Москве могут лишить льготной парковки

21:48 27.05.2020 (обновлено: 22:34 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобили сервиса московского каршеринга
Автомобили сервиса московского каршеринга
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Компании каршеринга в Москве могут на один месяц лишиться льготной парковки, если не будут выполнять условия возобновления работы, говорится в указе мэра и правительства Москвы.
Работа операторов каршеринга была приостановлена в Москве с 13 апреля в связи с ограничениями по коронавирусу. Позже мэр Москвы подписал указ о возобновлении работы каршеринга с 25 мая при условии аренды авто от пяти дней с последующей дезинфекцией.
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"Несоблюдение указанных условий является основанием для приостановления действия парковочного разрешения льготного размещения соответствующего автомобиля по решению Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы на один месяц со дня принятия решения", - отмечается в указе.
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