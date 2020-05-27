Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-27T21:43
https://ria.ru/20200527/1572088188.html
Грызлов предупредил Киев о последствиях попыток изменить "Минск-2"
https://cdn23.img.ria.ru/images/155882/70/1558827019_0:23:2569:1468_1036x0_80_0_0_06ce364cf323cb05351d155b08c2b793.jpg
РИА Новости

Грызлов предупредил Киев о последствиях попыток изменить "Минск-2"

21:43 27.05.2020
1708
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Любые попытки Киева изменить минские договоренности и очередность шагов могут привести к непоправимым последствиям, сказал представитель России в контактной группе Борис Грызлов.
"Киев снова заявил, что хочет получить полный контроль над границей в Донбассе до политического урегулирования. То есть до определения особого статуса территорий Донбасса, амнистии и проведения выборов. Учитывая заявления и уличных украинских националистов, и ряда официальных киевских представителей о своих планах "зачистки" непокорных территорий, такой киевский контроль – это угроза геноцида в отношении жителей Донбасса", - сказал Грызлов журналистам.
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Вчера, 21:41
Делегация Киева отказалась обсуждать меры по прекращению огня в Донбассе
"Любые попытки Киева изменить минские договоренности, в том числе в части очередности выполнения мер, могут привести к непоправимым последствиям. Россия, как посредник и гарант минского процесса, продолжит проводить курс на приоритетность решения политических вопросов, на последовательное выполнение мер, предусмотренных минскими договоренностями, которые одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН", - добавил он.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
7620007
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассБорис ГрызловООНКиевВ мире
Рекомендуем
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Делегация Киева отказалась обсуждать меры по прекращению огня в Донбассе
Военные учения украинской армии в Донецкой области
МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Меркель: санкции против России будут сохраняться без прогресса по Украине
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Российские военные назвали виновных в подрыве турецкого патруля в Идлибе
Военнослужащие в Донбассе
Контактная группа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
Военнослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета
В ДНР назвали дату следующей встречи контактной группы по Донбассу
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель рассказала, как сложно выстраивается сотрудничество с США
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде назвали глупостью заявления США по Ливии
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео уведомил конгресс о том, что Гонконг больше не автономен от Китая
Актер Михаил Ефремов
Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов
Эскиз космического корабля Crew Dragon
Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель: есть множество причин поддерживать хорошие отношения с Россией
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
Пара едет на самокате по Москворецкой набережной в Москве
Собянин рассказал, как будут контролировать соблюдение правил прогулок
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный
Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Число случаев коронавируса в Ливии достигло 99
01:24В Дагестане умерли лечившие больных COVID-19 главврач больницы и фельдшер
01:21СМИ: на Гаити усилили санитарный контроль в тюрьмах
01:15США отправили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ
01:08Лавров рассказал, как Запад пытается воспользоваться пандемией COVID-19
01:05Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
Лента новостейМолния