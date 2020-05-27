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Делегация Киева отказалась обсуждать меры по прекращению огня в Донбассе
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РИА Новости

Делегация Киева отказалась обсуждать меры по прекращению огня в Донбассе

21:41 27.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Делегация Киева на заседании контактной группы по Донбассу отказалась принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, заявил представитель России в контактной группе Борис Грызлов.
"Показательно, что сегодня киевская делегация в контактной группе отказалась обсуждать саму ситуацию с безопасностью в Донбассе. Украина вновь отказалась принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня. Все это говорит о том, что киевская сторона не собирается прекращать обстрелы", - сказал Грызлов журналистам.
"Должны быть приняты шаги по деэскалации, и Донбасс настаивает на обсуждении и принятии дополнительных мер. До принятия дополнительных мер трудно говорить об отмене решений Донецка и Луганска о боевой готовности", - добавил Грызлов.
Он отметил, что Киев также "продолжает отказываться от проведения расследования и наказания тех военнослужащих ВСУ, по вине которых в Донбассе погибли и были ранены гражданские лица, в том числе дети". При этом, по словам Грызлова, вина киевской стороны подтверждается и данными ОБСЕ, и данными мониторинговой миссии ООН.
"Донбасс требует проведения расследования майских обстрелов, нарушений режима прекращения огня. Этот вопрос был поставлен на прошлом заседании и не снимается. Вина киевской стороны бесспорна, но важно выяснить, в какой степени виновны военнослужащие ВСУ на месте, и в какой степени убийства и ранения гражданских людей были результатом приказа из Киева", - добавил Грызлов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныБорис ГрызловДонецк (Донецкая область)ЛуганскООНКиевВ мире
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