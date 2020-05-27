Делегация Киева отказалась обсуждать меры по прекращению огня в Донбассе

"Донбасс требует проведения расследования майских обстрелов, нарушений режима прекращения огня. Этот вопрос был поставлен на прошлом заседании и не снимается. Вина киевской стороны бесспорна, но важно выяснить, в какой степени виновны военнослужащие ВСУ на месте, и в какой степени убийства и ранения гражданских людей были результатом приказа из Киева", - добавил Грызлов.