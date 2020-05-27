Делегация Киева отказалась обсуждать меры по прекращению огня в Донбассе

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Делегация Киева на заседании контактной группы по Донбассу отказалась принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, заявил представитель России в контактной группе Борис Грызлов.
"Показательно, что сегодня киевская делегация в контактной группе отказалась обсуждать саму ситуацию с безопасностью в Донбассе. Украина вновь отказалась принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня. Все это говорит о том, что киевская сторона не собирается прекращать обстрелы", - сказал Грызлов журналистам.
Он отметил, что Киев также "продолжает отказываться от проведения расследования и наказания тех военнослужащих ВСУ, по вине которых в Донбассе погибли и были ранены гражданские лица, в том числе дети". При этом, по словам Грызлова, вина киевской стороны подтверждается и данными ОБСЕ, и данными мониторинговой миссии ООН.
"Донбасс требует проведения расследования майских обстрелов, нарушений режима прекращения огня. Этот вопрос был поставлен на прошлом заседании и не снимается. Вина киевской стороны бесспорна, но важно выяснить, в какой степени виновны военнослужащие ВСУ на месте, и в какой степени убийства и ранения гражданских людей были результатом приказа из Киева", - добавил Грызлов.