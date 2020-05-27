Умер еще один насельник Троице-Сергиевой лавры

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Насельник Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде иеродиакон Поликарп (Сидоров) скончался от осложнений из-за двухсторонней пневмонии, сообщили в среду в монастыре.
"Отец Поликарп скончался от осложнений, вызванных запущенной двухсторонней пневмонией", - сообщается в Telegram-канале лавры.
Ранее от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались шесть насельников лавры.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.