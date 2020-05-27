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Религия и мировоззрение
2020-05-27T21:40
https://ria.ru/20200527/1572088123.html
Умер еще один насельник Троице-Сергиевой лавры
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572080092_0:0:2957:1663_1036x0_80_0_0_e2700f8e00baab733ecda00e683c9d16.jpg
РИА Новости

Умер еще один насельник Троице-Сергиевой лавры

21:40 27.05.2020
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© РИА Новости / Олег МакаровВид на Пятницкую башню и Святые ворота Троице-Сергиевой лавры
Вид на Пятницкую башню и Святые ворота Троице-Сергиевой лавры
© РИА Новости / Олег Макаров
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Насельник Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде иеродиакон Поликарп (Сидоров) скончался от осложнений из-за двухсторонней пневмонии, сообщили в среду в монастыре.
"Отец Поликарп скончался от осложнений, вызванных запущенной двухсторонней пневмонией", - сообщается в Telegram-канале лавры.
Ранее от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались шесть насельников лавры.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеСергиев ПосадОбщество
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