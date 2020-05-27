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2020-05-27T21:40
https://ria.ru/20200527/1572088077.html
Вывозной авиарейс с россиянами из Армении прибыл в Новосибирск
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РИА Новости

Вывозной авиарейс с россиянами из Армении прибыл в Новосибирск

21:40 27.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO в небе
Самолет Boeing 777-3MO в небе
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Вывозной авиарейс авиакомпании "Уральские авиалинии" прибыл в новосибирский международный аэропорт "Толмачево", следует из данных онлайн-табло авиаузла.
Ранее посольство РФ в Армении сообщало, что очередной вывозной авиарейс состоялся в рамках комплексной работы по возвращению на родину российских граждан. На борт самолета, следующего по маршруту Ереван - Новосибирск - Екатеринбург, поднялись 195 человек.
Согласно данным аэропорта Новосибирска, самолет совершил посадку в 00.52 местного времени в четверг (20.52 мск). Ранее в среду министр здравоохранения Новосибирской области говорил журналистам, что жителей Новосибирской области в самолете 25. Борт далее продолжит полет в Екатеринбург.
Ранее в дипмиссии заявили, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, Пермском крае, Алтайском крае, Башкирии, Ханты-Мансийском автономном округе, Коми.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыУральские авиалинииНовосибирская областьАрменияОбщество
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