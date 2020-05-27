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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T21:30
https://ria.ru/20200527/1572087806.html
Карантин в столице Чили продлят еще на неделю
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571800044_0:218:2989:1899_1036x0_80_0_0_77a3260b7ac0fdea67703bc3dd748ae6.jpg
РИА Новости

Карантин в столице Чили продлят еще на неделю

21:30 27.05.2020
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© REUTERS / Ivan AlvaradoЖенщина в защитном костюме разговаривает с ребенком в мигрантском районе во время введения карантинного режима в Сантьяго
Женщина в защитном костюме разговаривает с ребенком в мигрантском районе во время введения карантинного режима в Сантьяго
© REUTERS / Ivan Alvarado
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая - РИА Новости. Карантин в столице Чили, срок которого истекает 29 мая, будет продлен ещё на неделю, сообщил глава Минздрава страны.
"Карантин продлевается ещё на неделю в Сантьяго", - сказал он. Слова министра приводятся в Twitter Минздрава.
Чили ввела карантин в Сантьяго 15 мая. До этого власти вводили ограничения лишь в отдельных районах. В столице зарегистрировано 80% всех заражений коронавирусом.
В Чили подтверждено 82 тысячи 289 случаев заболевания COVID-19, скончался 841 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСантьяго (город)ЧилиВ мире
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