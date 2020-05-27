Карантин в столице Чили продлят еще на неделю

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая - РИА Новости. Карантин в столице Чили, срок которого истекает 29 мая, будет продлен ещё на неделю, сообщил глава Минздрава страны.
"Карантин продлевается ещё на неделю в Сантьяго", - сказал он. Слова министра приводятся в Twitter Минздрава.
Чили ввела карантин в Сантьяго 15 мая. До этого власти вводили ограничения лишь в отдельных районах. В столице зарегистрировано 80% всех заражений коронавирусом.
В Чили подтверждено 82 тысячи 289 случаев заболевания COVID-19, скончался 841 человек.
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