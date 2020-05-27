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В Астрахани сухогруз застрял под мостом
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РИА Новости

В Астрахани сухогруз застрял под мостом

21:14 27.05.2020
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© Depositphotos / GodlindМорской порт в городе Астрахань
Морской порт в городе Астрахань
© Depositphotos / Godlind
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая - РИА Новости. Сухогруз, следовавший из астраханского центрального грузового порта в порт Оля, застрял под мостом через Волгу, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Астраханской области.
"В 21.35 (20.35 мск) в оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о том, что под подъемной частью старого моста в Астрахани через реку Волга застрял сухогруз, предварительно, носовой частью сел на мель", - сказал он.
Мост работает в штатном режиме, никто не пострадал. К месту происшествия направлены спасатели. Информация уточняется.
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АстраханьАстраханская областьПроисшествия
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