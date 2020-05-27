Для каждого московского дома опубликуют график "прогулочных дней"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что график "прогулочных дней" для жителей каждого дома будет опубликован на MOS.RU, интернет-портале "Яндекс" и в мобильных приложениях.
"В период пандемии нельзя допускать больших скоплений людей. Поэтому пришлось установить определенный график прогулок", - написал он.
Собянин отметил, что заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно ежедневно – но только до 9.00 утра. Кроме того, на обычные прогулки можно выходить с 9.00 до 21.00, "но не более 3 раз в неделю – 2 раза в будни и 1 раз в выходной день".
"График "прогулочных дней" для жителей каждого дома будет опубликован на MOS.RU, интернет-портале "Яндекс" и в мобильных приложениях", - рассказал он.
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