Для каждого московского дома опубликуют график "прогулочных дней"

Собянин отметил, что заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно ежедневно – но только до 9.00 утра. Кроме того, на обычные прогулки можно выходить с 9.00 до 21.00, "но не более 3 раз в неделю – 2 раза в будни и 1 раз в выходной день".