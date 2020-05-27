Собянин рассказал о правилах работы автосалонов в рамках ограничений

"С 1 июня будут вновь открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов. В автосалонах и магазинах должны быть созданы условия для социального дистанцирования и обеспечен усиленный режим дезинфекции", - написал он.