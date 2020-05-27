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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T21:07
https://ria.ru/20200527/1572087268.html
Собянин рассказал о правилах работы автосалонов в рамках ограничений
https://cdn24.img.ria.ru/images/149205/58/1492055897_0:0:3073:1730_1036x0_80_0_0_605f48cbbfcf058b04a678b1b870f049.jpg
РИА Новости

Собянин рассказал о правилах работы автосалонов в рамках ограничений

21:07 27.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкПосетительница осматривает автомобиль в автосалоне
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что в автосалонах и магазинах столицы должны быть созданы условия для дистанции, обеспечена усиленная дезинфекция, масочно-перчаточный режим.
"С 1 июня будут вновь открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов. В автосалонах и магазинах должны быть созданы условия для социального дистанцирования и обеспечен усиленный режим дезинфекции", - написал он.
Собянин подчеркнул, что покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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